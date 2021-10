L’accusa di Eric Garcia dopo Spagna-Francia: “Secondo l’arbitro avrei dovuto far passare Mbappé” La Spagna ha perso la finale di Nations League contro la Francia per 2-1. A far discutere però, non è stato tanto il risultato, quanto le decisioni arbitrali che avrebbero favorito la squadra di Deschamps fino a portarla alla vittoria della gara. Lo sfogo di Eric Garcia: “Secondo l’arbitro avrei dovuto lasciar passare Mbappé”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Spagna-Francia si è conclusa con la vittoria per 2-1 della squadra di Deschamps. La finale di Nations League è stato però comunque contrassegnata da un episodio che sta facendo discutere tantissimo. Il gol di Mbappé nel finale di gara, che ha regalato il successo ai campioni del mondo, secondo il popolo spagnolo, era totalmente da annullare. Motivo? La posizione chiaramente in fuorigioco dell'attaccante del PSG. Un episodio che è stato oggetto di un check da parte del Var e che dopo pochi minuti ha confermato l'iniziale decisione di Taylor: il gol era regolare. Nonostante la spiegazione fosse chiara, con Eric Garcia che al momento del passaggio di Theo Hernandez tocca la palla diretta a Mbappé rimettendo così in gioco il giocatore, diversi protagonisti della gara spagnoli hanno pesantemente contestato questa decisione.

Non tanto l'arbitro Taylor, quanto il regolamento che il direttore di gara ha dovuto applicare in questo caso. A tal proposito c'è stato prima lo sfogo di Sergio Busquets a fine partita che da capitano ha esortato chi di dovere a rivedere il regolamento, poi quello di Oyarzabal che ribatte: "Regola ideata da persone che non hanno mai messo piede in un campo. Questo è innaturale e va contro il gioco". Ma a parlare è stato soprattutto il protagonista di quel tocco decisivo per il gol della Francia, Eric Garcia. Il difensore è stato durissimo con l'arbitro.

Il difensore non si capacita e a fine partita spiega, in modo ragionevole, in che modo l'arbitro Taylor gli avrebbe fatto capire il perché dell'assegnazione del gol alla Francia. “Mbappe è in fuorigioco – ha tuonato Garcia – L'arbitro mi ha detto che ho provato a giocare la palla. Cosa dovrei fare? Farmi da parte e lasciarlo correre? A quanto pare questa è la regola".

Una considerazione che non fa una piega dato che in campo non si ha immediatamente la percezione che Mbappé fosse in fuorigioco e così, d'istinto, ogni difensore che si trovi in quella situazione, immediatamente proverà sempre ad evitare che la palla possa finire sui piedi dell'avversario. Peccato per questo episodio che ha macchiato una partita bella, divertente e giocata da due squadre che così come l'Italia, si daranno sicuramente battaglia anche nei prossimi Mondiali 2022 in Qatar.