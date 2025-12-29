L’accoglienza dei tifosi della Roma per De Rossi e l’abbraccio con Dybala: “Bentornato a casa”

Tutto l’Olimpico ha omaggiato De Rossi prima della partita tra Roma e Genoa: tanti striscioni e l’abbraccio speciale con Dybala immortalato dalle telecamere.

Dal momento dell'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa i tifosi della Roma hanno segnato in rosso sul calendario la data del suo ritorno all'Olimpico per la pria volta da avversario. Nell'ultima partita del 2025 l'allenatore è tornato a casa sua, abbracciato dal pubblico che per 18 anni lo ha sostenuto da giocatore: è impossibile dimenticare "Capitan Futuro" e per questo per un momento la rivalità è stata messa da parte.

Tutto lo stadio è diventata una bolgia per l'ex tecnico giallorosso. "Avversari sì, nemici mai" recita uno dei tanti striscioni affissi sugli spalti che hanno vissuto qualche minuto di festa per accogliere in un abbraccio De Rossi. Anche l'incontro con i suoi ex giocatori è stato emozionante, specialmente l'abbraccio con Paulo Dybala immortalato dalle telecamere.

L'abbraccio dell'Olimpico a De Rossi

Il ritorno dell'ex giocatore all'Olimpico non poteva capitare in un periodo migliore, con la sua città eterna vestita a festa e pronta a festeggiare il nuovo anno. Con il clima natalizio i tifosi hanno riaccolto De Rossi, come un figlio tornato a casa per Natale, anche se indossa una casacca diversa e siede sulla panchina avversaria. Non è possibile dimenticare quello che è stato e per un attimo tutti hanno dimenticato che si trattava di un avversario.

Uno degli striscioni esposti dedicati a De Rossi

Gasperini lo ha salutato con un abbraccio e altrettanto ha fatto anche Dybala che si è diretto di corsa verso di lui per stringerlo. In quel gesto c'era tutto l'affetto dei tifosi della Roma che gli hanno dedicato tanti striscioni, tutti con lo stesso identico significato: "Bentornato a casa". Il campo poi parlerà e darà il suo verdetto, ma i tifosi ci hanno tenuto a ravvivare un rapporto indimenticabile che niente può cambiare.