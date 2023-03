La “Zlatan Cam” riprende l’allenamento di Ibrahimovic, così tifosi indossano i panni del loro idolo La ‘Zlatan Cam’ ha ripreso l’allenamento di Ibrahimovic con la nazionale svedese e ha permesso ai tifosi dell’attaccante del Milan di indossare i panni del loro idolo per qualche minuto.

A cura di Vito Lamorte

Zlatan Ibrahimovic ama far parlare di sé, non è una novità. Il calciatore del Milan ha sempre messo in mostra il suo importante ‘ego' e anche per questo non gli è affatto pesato mostrare cosa fa durante gli allenamenti con una telecamera dedicata.

Il forte attaccante svedese ha indossato una bodycam durante un allenamento con la nazionale svedese, mostrando cosa fa e come si svolge una seduta con la selezione di Janne Andersson. Oltre alle corse, i passaggi e i gol non sono mancate le urla per i suoi compagni ma c'è anche un confronto con un suo compagno di squadra della sua mancanza di gol.

La "Zlatan Cam" ha permesso ai tifosi svedesi di sentirsi in campo con il bomber rossonero e i commenti a questa iniziativa sono stati tutti molto positivi, sia sui profili social della selezione scandinava che su quelli dell'attaccante rossonero.

Ripubblicando il video sui suoi profili social Zlatan ha scritto: "Non sarete mai in grado di camminare nelle mie scarpe perché non ho intenzione di toglierle. Questo è il massimo che otterrete".

Ibrahimovic è tornato in nazionale a 41 anni, quasi un anno dopo l'ultima apparizione datata 29 marzo 2022 contro la Polonia, ed è sceso in campo al minuto 73 della gara persa dalla Svezia contro il Belgio per 3-0.

L'attaccante classe 1981 ha svolto un allenamento personalizzato a causa di un leggero fastidio e visti i recenti problemi fisici c'è una certa preoccupazione nel ritiro svedese. In merito alle condizioni di Zlatan il CT Andersson in conferenza stampa si è espresso così: "Non ho avuto il tempo di parlare con il team medico. Dobbiamo valutarlo. È un punto interrogativo".

Ibra era appena rientrato dopo il lunghissimo stop che aveva fatto seguito all’intervento al ginocchio sinistro dello scorso maggio e aveva messo insieme quattro presenze con il Milan, inclusa quella da titolare a Udine e il calcio di rigore che lo ha reso il più anziano marcatore nella storia della Serie A gli aveva fatto guadagnare la nuova chiamata in nazionale. Un altro stop, in questo momento, non sarebbe il massimo per Zlatan.