La volgare esultanza di Victor Boniface in Hoffenheim-Bayer: prima il gol, poi il gesto scurrile Victor Boniface ha trascinato il Leverkusen alla vittoria contro l'Hoffenheim con una doppietta personale. Ma l'attaccante nigeriano è stato protagonista in occasione della prima rete segnata, di una esultanza gratuitamente volgare ed eccessiva nei confronti dei tifosi avversari.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Bayer Leverkusen ha festeggiato la vittoria esterna sul campo dell'Hoffenheim: un successo rotondo e mai in discussione conclusosi con un pesante 4-1 che conferma le indubbie qualità dei campioni di Germania in carica. Che hanno volato sulle ali dei gol di Victor Boniface, autore di due gol d'autore ma anche di una esultanza, in occasione della prima marcatura, che ha fatto il giro del web: sotto la curva dei tifosi di casa, si è abbassato i pantaloni e ha fatto un gesto volgare scatenando l'ira sugli spalti.

Il gesto volgare di Boniface, dopo il gol si cala i pantaloni

Un bellissimo gol con cui il Bayer Leverkusen ha allungato al 30′ mettendo in ghiaccio il match sul 2-0 prendendo il largo: imbeccato da Xhaka, Victor Binuface ha fatto tutto benissimo, liberandosi dalla morsa della difesa dell'Hoffenheim per poi trovare il diagonale imprendibile sul palo più lontano. Un gesto atletico da gran campione che stride fortemente su quanto accaduto qualche istante più tardi, durante l'esultanza per la rete: l'attaccante si è avvicinato in zona curva tifosi di casa, si è abbassato i pantaloni ed è rimasto in mutande portandosi le mani sulle parti intime. Una provocazione apparsa eccessiva, inutile e gratuitamente volgare per il nazionale nigeriano.

La vittoria del Leverkusen, doppietta di Boniface

In un clima surriscaldato della PreZero Arena e di fronte a 30 mila tifosi imbufaliti, il Leverkusen ha comunque confermato la propria superiorità, trovano un facile successo divenuto ancora più largo nella ripresa con altri due gol di cui l'ultimo segnato ancora da Boniface che ha festeggiato con una doppietta personale. Grazie a questa vittoria, i campioni di Germania in carica tengono il passo della coppia capolista formata da Dortmund e Lipsia che resta ad un solo punto di vantaggio dopo 3 giornate.