video suggerito

La vita da film di Alessandro Gabrielloni: dalla D alla A con il Como, e in mezzo pure la laurea Sei anni fa Alessandro Gabrielloni giocava in Serie D con il Como. L’attaccante ha fatto la scalata, ha ottenuto tre promozioni e contro la Roma a 30 ha segnato il primo gol della sua carriera in Serie A, davanti alle stelle di Hollywood. Una storia da film quella di Gabrielloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Gabrielloni all'improvviso è diventato popolarissimo e potrebbe diventarlo ancora di più. Perché la sua storia sembra davvero scritta da uno sceneggiatore. Qualche mese fa era per molti un perfetto sconosciuto. Oggi è l'attaccante che ha segnato con il Como gol in Serie D, C, B e soprattutto Serie A. E il primo gol della sua carriera in Serie A il dottor Gabrielloni lo ha realizzato alla Roma, al 90′, e con sulle tribune del Sinigaglia con tre stelle di Hollywood sugli spalti. Roba da film.

La parabola di Gabrielloni è epica: dalla D alla A con il Como

Un film tipo ‘Lassù qualcuno mi ama', paragone impegnativo considerato che il protagonista era Paul Newman. Ma la storia di Gabrielloni è incredibile. Non è il primo calciatore della storia a segnare gol in quattro categorie diverse con la stessa squadra, ma realizzare nel ricco Como il primo gol della carriera a 30 anni dopo aver peregrinato nelle categorie minori è qualcosa davvero di clamoroso.

La lunga gavetta nei Dilettanti di Gabrielloni

Alessandro Gabrielloni è nato a Jesi, città che ha dato i natali a Roberto Mancini e Luca Marchegiani, una settimana prima della finale dei Mondiali di USA '94, ha fatto la gavetta: tre anni con la Jesina in Serie D, poi un anno con la Maceratese e uno con il Taranto, sempre in D. Dopo di che un breve passaggio al Martina in Serie C, 5 presenze e nessun gol. Tre mesi e torna in Serie D prima al Campobasso e poi alla Cavese, dove esplode realizzando 16 reti (il suo record). Passa in C al Bisceglie, pochi mesi e via (13 partite, zero gol).

Poi la scalata con il Como: in 6 anni dalla D alla Serie A

Rispedito in D, firma per il Como, è una grande piazza, non può mai immaginare che nell'arco di quasi sette anni passa dai Dilettanti alla Serie A. Segna a raffica: una promozione con 12 gol, poi 10 gol nel 2020, i primi gol da professionista, altri 12 gol e la promozione in Serie B. Diventa il bomber di scorta, ma partecipa sempre e conquista la promozione da protagonista, con 8 reti. Fabregas lo tiene in rosa. Contro la Roma segna al 90′ da vero bomber, si fa trovare al posto giusto al momento giusto.

Il gol alla Roma, l'esultanza di Keira Knightley

Gol al 90′ contro la Roma, una delle big del campionato. Esplode lo stadio e le telecamere indugiano su Keira Knightley, popolare attrice, in tribuna con Michael Fassbender e Adrien Brody. L'attrice inglese, grande appassionata di calcio, esulta per il gol di Gabrielloni. Quelle immagini fanno letteralmente il giro del mondo. Chi l'avrebbe mai detto. La vita è piena di sorprese, ma chissà se Gabrielloni avrebbe immaginato una cosa del genere.

Non solo calcio, Gabrielloni è laureato in economia

Ma d'altronde, prendendo in prestito ‘solo' il titolo di un film, a volte ‘La vita è meravigliosa' e chissà come proseguirà la stagione di Gabrielloni che, è giusto rimarcarlo, nel 2020 mentre il mondo si fermava ha continuato a studiare e ha ottenuto pure la laurea in Economia e Commercio con una tesi sul "Cambiamento demografico e le implicazioni macroeconomiche in Italia".