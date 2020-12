Quando termina un anno si tende sempre a fare un bilancio e si ricordano tanti eventi belli o brutti. La parte finale di questo 2020 per il mondo del calcio è stata segnata dalla morte di Diego Armando Maradona, mancato all'età di 60 anni. Di Diego si parla ancora tantissimo, perché la notizia è tutto sommato recente e perché in ogni angolo del mondo è stato omaggiato il Pibe de Oro. A Napoli gli è stato dedicato lo stadio, in Argentina è stata intitolata una competizione ufficiale a Maradona, in giro per il mondo sono stati creati tantissimi murales in suo onore, come si usa per i più grandi. Mentre sui social vengono condivise giornalmente decine e decine di foto di Maradona, foto meravigliose del suo passato, ma anche immagini molto più recenti.

La foto del sosia di Maradona è una foto di Maradona

Ed è spuntata anche un'immagine che in breve tempo è diventata virale. Perché in tanti hanno visto e poi condiviso sui social una foto di Maradona che era stato immortalato in un'edicola. In molti erroneamente hanno pensato che in quella foto fosse stato immortalato un sosia di Diego. I commenti si sono moltiplicati in modo impressionante e per ore e ore in tanti hanno creduto che in Sud America esistesse un sosia vero e proprio di Maradona.

Ma non è così. Perché nella foto che è circolata in rete con tanta velocità invece è ritratto proprio Maradona. Quindi non c'è nulla di strano, non esiste un sosia e non c'è niente per cui bisogna ricamare.

La foto che si è diffusa è datata 27 settembre 2019. E il soggetto è proprio lui Diego, che si trovò a fare una passeggiata nel quartiere di Bella Vista e si accomodò in un'edicola, forse perché un po' stanco per via dei problemi alle ginocchia.

In quel momento il proprietario dell'edicola non poteva mancare l'occasione di scattargli una foto, un'immagine della leggenda del calcio in primo piano – d'altronde non capita tutti i giorni di avere una stella così grande nella propria edicola – e poi un'altra con un bambino, forse figlio dell'edicolante. Poi dopo aver fatto un pit stop Maradona ha ripreso il suo cammino, con la compagna Rocio Oliva ed è andato via. Mai avrebbe potuto immaginare che dopo oltre un anno le foto scattate in quei momenti sarebbero diventate popolarissime e si sarebbe parlato di un sosia. Piuttosto è triste pensare che quelle foto sono state scattate nel quartiere di Bella Vista, una zona residenziale non lontana da Buenos Aires. E lì, in quel quartiere c'è il cimitero dov'è sepolto Maradona.