La neve. Il gelo. Le condizioni proibitive del campo ghiacciato e coperto da una coltre bianca. La difficoltà di restare in equilibrio, evitare scivoloni pericolosi e infortuni traumatici. Niente sembra fermare Alphonso Davies, ventenne terzino sinistro del Bayern Monaco che nell'ultima partita della Bundesliga ha conquistato la copertina del match per lo scatto in cui s'è prodotto e la velocità di punta toccata per ripiegare in difesa e recuperare palla. Pazzesco. Straordinario. Come ha fatto? Qual è il suo segreto? Ma sta volando oppure è un trucco? Se lo chiedono gli utenti che lo hanno visto sfrecciare nella partita di Bundesliga pareggiata dai bavaresi (3-3) contro l'Arminia Bielefeld, stupiti dalle doti atletiche e dallo scatto da sprinter del calciatore dotato di doppio passaporto (liberiano e canadese).

La velocità raggiunta dal difensore nello scatto

La progressione è impressionante, l'avversario (più avanti di qualche metro) nemmeno riesce a tenergli testa. Sembra quasi che Davies lieviti sul terreno di gioco, che abbia le ali ai piedi. È l'effetto ottico provocato anche dal manto bianco che copre il rettangolo verde trasformato in un tappeto di nuvole sulle quali il laterale mancino del Bayern sembra volare. Qual è la velocità raggiunta dal difensore? Secondo i dati raccolti, ha toccato i 35.6 km/h durante quella corsa mozzafiato restando in perfetto equilibrio su quella coltre di neve, muovendosi con una leggera straordinaria.

Davies in cima alla Top 10 dei calciatori più veloci

Sorprendente sì ma fino a un certo punto. Alphonso Davies non è nuovo a prodezze del genere. Anzi, nella speciale classifica dei dieci calciatori più veloci al mondo c'è lui in cima con un massimo di 36.51 km/h. Sul podio c'è anche un ‘italiano', si tratta dell'ex difensore di Real Madrid e Borussia Dortmund, adesso all'Inter, Hakimi (36.48 km/h). In terza posizione c'è Adama Traore del Wolverhampton (36.25 km/h). A chiudere la Top 5 altri due ‘scattisti' d'eccezione: Kylian Mbappé (36.08 km/h del Psg) ed Erling Haaland (36.04 km/h del Borussia Dortmund).