Li vedi prendere palla, un attimo dopo non ci sono più. Non c'è trucco, né inganno. Non è un numero di magia. Sono i dieci calciatori più veloci al mondo nel 2020, quelli che distingui dalla sagoma che corre lungo la fascia, arriva sul fondo e crossa, oppure va in rete scartando tutti. Difensori che tengono il fiato sul collo degli attaccanti. Centrocampisti di lotta e di governo che dettano il ritmo e impongono accelerazioni improvvise. Ci sono le ‘frecce' che nel tridente d'attacco colpiscono ai fianchi e poi c'è il bomber che, implacabile, finalizza il contropiede.

Hakimi dell'Inter secondo nella speciale classifica

Chi sono i giocatori che corrispondono a questi profili? Ce n'è uno che gioca in Italia, si tratta del terzino interista, Achraf Hakimi che nella speciale classifica è ‘solo' secondo. Davanti a lui c'è il laterale del Bayern Monaco, Alphonso Davies, che con la velocità di 36,51 km/h non ha eguali nell'anno solare. A chiudere il podio c'è Adama Traore del Wolverhampton, giocatore che non passa inosservato anche per la muscolatura di gambe e braccia oltre a un'altra caratteristica: prima di ogni match lascia che um membro dello staff di unga gli arti superiori con un unguento così da sfuggire alla ‘presa' degli avversari.

Sorpresa: il più veloce tra i calciatori non è Mbappé

A leggere i rilievi statistici balza all'occhio anche una sorpresa. Non è Kylian Mbappé, a dispetto delle prodezze esibite in campo, è ai piedi del podio dei calciatori più veloci. L'attaccante francese del Psg precede (di poco) Erling Haaland del Borussia Dortmund. A seguire ci sono Iñaki Williams, Aubameyang, Bellarabi, Walker e Sané. Quest'ultimo è il ‘più lento' con una velocità di 35,08 km/h.

Classifica calciatori più veloci