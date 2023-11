La vedova di Reyes trova un bigliettino: “Non ti dimenticherò neanche a distanza”. È del calciatore La vedova di José Antonio Reyes ha trovato in una scatola un biglietto scrittole dal calciatore spagnolo morto tragicamente quattro anni fa in un incidente stradale: “Non ti dimenticherò neanche a distanza”.

A cura di Paolo Fiorenza

José Antonio Reyes è morto tragicamente l'1 giugno 2019 quando aveva 35 anni, a causa di un incidente stradale provocato dall'esplosione di uno pneumatico: la vettura del calciatore uscì di strada, si ribaltò e prese fuoco, non lasciando scampo al nazionale spagnolo, che perse la vita assieme ad un cugino. Fu un dramma che fece piangere una nazione intera, lasciando in un dolore inestinguibile la moglie dell'ex leggenda del Siviglia. Noelia Lopez nelle scorse ore ha avuto un tuffo al cuore quando ha trovato un biglietto d'amore scritto per lei dal calciatore e ha voluto condividerlo postandolo in una storia su Instagram.

La storia su Instagram pubblicata dalla vedova di José Antonio Reyes

Parole che furono pensate e messe per iscritto da Reyes quando era vivo, ma che oggi che non c'è più assumono un significato struggente e sembrano essere state appena rivolte a sua moglie, da un posto lontano eppure vicino, un posto da dove la sua mano continua ad accarezzarla come nelle mille foto felici che Noelia ha disseminato su Instagram. "Non ti dimenticherò neanche a distanza", scrisse Antonio in occasione di un San Valentino nel quale evidentemente gli impegni calcistici lo avevano tenuto lontano da lei, quando la vita era felice come solo può esserlo per due giovani che vedono se stessi riflessi negli occhi di chi amano.

Reyes con la moglie Noelia Lopez

Il bigliettino è stato ritrovato per puro caso dalla vedova di Reyes, dopo una consegna a domicilio che non c'entrava niente: "Ho appena ricevuto un ordine da Ikea che avevo fatto per organizzare alcune cose che tenevo ancora nelle scatole e ho trovato questo", ha scritto a corredo della foto del bigliettino di San Valentino postata. Noelia Lopez ha poi aggiunto: "Sento una carezza ogni volta che incontro un segno. Oggi certe parole acquistano più forza. Ultimamente ho avuto tanti segni… un giorno ve ne parlerò".

Nel post della donna ci sono anche alcuni versi di una canzone del rapper Wiz Khalifa, ‘See you Again' : "È stata una lunga giornata senza di te, amico mio. E ti racconterò tutto quando ti rivedrò…". Antonio è lontano, eppure vicino, molto vicino. Noelia non deve girare troppo per trovarlo. E nessun incidente potrà mai toglierlo da lì.