L'incertezza che avvolge il calcio europeo abbraccia questa stagione, e il modo in cui finirà, ma anche la prossima. L'Uefa spera di poter portare a termine Champions ed Europa League nel mese di agosto e nel frattempo ragiona anche sulla pianificazione della prossima edizione. Quando partire, innanzitutto, ma anche l'approccio da adottare per gestire l'accesso alle competizioni. Difficile, considerati i tempi ristretti, che come da tradizione possano svolgersi diverse fasi di turni preliminari. Anche per questa ragione le modalità di qualificazione alle coppe potranno essere oggetto di discussioni nelle prossime settimane.

E si tratta di un tema che riguarda da vicino anche la Serie A. Perché l'Uefa non esclude di dare priorità, in qualche modo, alle squadre di quei campionati che concluderanno la propria stagione sul campo. Da Nyon erano già stati severi nei confronti della Francia, qualche giorno fa, con il presidente Aleksander Ceferin piuttosto diretto ai microfoni Bein Sports.

"Penso che la maggioranza delle leghe riuscirà a portare a termine il campionato. Chi non lo farà, scelta sua, dovrà affrontare i preliminari, se vorrà partecipare alle prossime competizioni Uefa".

Un concetto che il numero uno dell'Uefa ha ripetuto sulle pagine del Corriere dello Sport, con particolare attenzione per il caso dell'Italia, confermando la volontà di dare priorità a chi chiuderà il campionato regolarmente.