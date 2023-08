La Tv ufficiale del PSG mostra gli allenamenti live, ma scappa un insulto: “Una squadra di m…” Protagonisti, tre giocatori: Lucas Hernández, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Dopo un’attenta ricostruzione dell’audio si è capito chi dei tre non è stato di certo tenero con i catalani.

A cura di Alessio Pediglieri

Le parole volano come il vento ma restano indelebili nel momento in cui vengono captate dai microfoni e incise nei video. Così, una frase infelice tra i giocatori del PSG durante il consueto allenamento di inizio settimana, ha fatto subito il giro del web. Argomento? Il Barcellona. Protagonisti? Kylian Mbappè, Ousmane Dembélé e Lucas Hernandez.

L'audio incriminato non lascia spazio a ulteriori interpretazioni perché dalle immagini trasmesse in diretta da PSGTV, uno dei canali ufficiali della società parigina che segue quasi h24 in diretta tutto ciò che accade nel club, si sente perfettamente la frase incriminata. Finita, senza censura vista la trasmissione live delle sedute della squadra, sul web. Nel video, si sente chiaramente un giocatore chiedere ad un altro: "Ma tu arrivi dal Barcellona, giusto?". E subito dopo un'altra voce che si intromette e aggiunge: "Come può una squadra di m… come il Barcellona insegnarti a cantare?".

Per molti quelle voci sono di difficile associazione ma in Francia ovviamente è scattata la caccia nel dare un viso e un nome a chi ha interloquito e soprattutto se n'è uscito con quell'infelice frase che ha già suscitato enorme disagio sia all'interno del club, sia – ovviamente – a Barcellona. Così diverse tesate transalpine tra cui le quotate "Onze Mondial", "Foot Mercato" o "Sports Fr" hanno passato al setaccio i toni di voce trovandone i rispettivi padroni. Si tratterebbe di Lucas Hernández, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Con il primo autore dell'insulto ai catalani.

A fare la domanda è Mbappè, che si rivolge a Dembélé che ha un passato proprio al Barcellona, infine l'ultimo intervento infelice è di Lucas Hernandez. Il difensore francese, 27enne e campione del mondo nel 2018, ha un trascorso importante in Spagna e nella Liga, essendosi formato nelle giovanili dell'Atlético di Madrid, una delle storiche rivali del Barcellona. Quest'estate è stato uno dei trasferimenti più importanti del mercato internazionale e un acquisto pesante da parte del PSG che lo ha prelevato dal Bayern Monaco, dove giocava dal 2019, in una trattativa da 50 milioni di euro.