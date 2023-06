La TV del Real Madrid ha mostrato per errore il video di un nuovo acquisto: tifosi sicuri Il Real Madrid in questo calciomercato dovrà acquistare un centravanti, che prenderà il posto di Karim Benzema. Si sono fatti i nomi di Osimhen, Vlahovic e Kane, ma secondo molti tifosi nessuno di loro sarà il nuovo bomber.

A cura di Alessio Morra

Il calciomercato è già iniziato. Di nomi per ogni squadra se ne fanno tantissimi. Fino al termine di agosto sarà un delirio di nomi e trattativa per ogni squadra. Quelle più forti cercheranno naturalmente di rinforzarsi per poter competere per ogni traguardo, su tutte il Real Madrid che in questa stagione ha vinto tre trofei, ma ha mancato quelli principali: Liga e Champions League. I dirigenti dei blancos già da tempo sono attivi, il primo colpo lo hanno praticamente piazzato, ma non devono sbagliare la scelta del nuovo centravanti, quello che sostituirà Benzema. E ora c'è un indizio sul possibile nuovo centravanti del Madrid.

Jude Bellingham è stato il primo grande colpo. Il Borussia Dortmund ha annunciato la cessione dell'inglese per 115 milioni di euro. Una cifra enorme. Ma il centrocampista è un fenomeno e vale una grande valutazione. Ancelotti resterà e avrà diversi nuovi acquisti, perché la rosa sarà svecchiata. C'è attesa soprattutto per il nuovo centravanti del Real. Il casting per la verità non è molto folto. D'altronde sono pochi i calciatori che possono vestire il peso di quella maglia. Osimhen e Vlahovic sono tecnicamente tra i papabili, ma il favorito per succedere a Benzema (passato all'Al Ittihad) pare essere Harry Kane, che sembra destinato a lasciare il Tottenham.

La trattativa in Inghilterra, per molti, è a un passo dalla conclusione. Ma forse non è così. Perché nelle ultime ore molti tifosi dei blancos si sono convinti che il centravanti del 2023-2024 non sarà Kane. Un video su Real Madrid TV potrebbe aver mostrare per errore il volto del nuovo centravanti.

In questa era social molto spesso in chiave mercato si gioca un po', si lasciano indizi, lo fanno anche talvolta società importanti, che provano a far capire chi è il nuovo allenatore o chi è la nuova stella del club. Considerando questo, diversi tifosi del Real vedendo un video in cui si parlava di Toni Rudiger che si stava allenando con la nazionale tedesca hanno visto al centro di questo servizio per più di qualche secondo delle immagini di Kai Havertz, attaccante del Chelsea che già in passato era stato nel mirino del Real.

E considerando che in genere nelle immagini vengono solo mostrate le immagini di calciatori del Real Madrid in molti hanno pensato di aver trovato il nuovo nome per l'attacco madridista. Solo il futuro ci dirà se quello è stato un errore, una classica vista o è stato un indizio preciso e in questo modo si è voluto far capire chi era il nuovo centravanti o magari questo è stato un giochino creato ad hoc per depistare tutti.