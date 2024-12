video suggerito

La triste fine di Lorenzo Insigne, scaricato dal Toronto: il suo nome è comparso su una lista Lorenzo Insigne potrebbe essere il pezzo pregiato degli Expansion Drafts della MLS per l’ingresso di San Diego nel torneo. Il Toronto ha reso “unprotected” nella propria lista l’ex capitano del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli Expansion Drafts della MLS sono pronti a prendere il via nella giornata di domani e Lorenzo Insigne potrebbe clamorosamente lasciare il Toronto. Si tratta di un evento importante in cui le nuove squadre della Major League Soccer possono scegliere alcuni calciatori per integrare le loro rose. In questo caso il ricchissimo San Diego FC sarà la trentesima squadra della MLS 2025 inserita nella Western Conference del torneo. Ebbene in questa sorta di mercato speciale il San Diego può selezionare fino a cinque giocatori, uno solo per ogni club.

Insigne in azione con la maglia di Toronto.

Il San Diego è la nuova squadra che entrerà a far parte della MLS

Può scegliere tra quelli "unprotected" e dunque resi disponibili dalle stesse società alla cessione. Il Toronto ha presentato la sua lista dei giocatori "unprotected" e tra questi c'è anche Lorenzo Insigne. Un po' a sorpresa è comparso il nome dell'ex capitano del Napoli che potrebbe anche essere acquistato dal San Diego del magnate egiziano Mohamed Mansour. Difficile però che San Diego possa caricarsi del giocatore col secondo ingaggio più alto della MLS dopo Messi che è in testa. Il Toronto ha invece "protetto" Bernardeschi.

Il San Diego FC di Mansour, supportato dal gruppo Sycuan della Kumeyaay Nation e da soci di minoranza come la stellina del baseball Manny Machado, ha già puntato forte su un altro ex Napoli come Lozano e sull'ex portiere della Salernitana, Ochoa, pronti a iniziare questa nuova avventura. Sicuramente l'idea di poter prendere Insigne stuzzica le ambizioni del nuovo club della MLS ma è difficile che possa accollarsi un ingaggio così alto da 15,4 milioni di dollari. E forse anche per questo è stato messo nella lista "unprotected".

Insigne è a Toronto dal 2022.

Come funzionano gli Expansion Drafts della MLS

Il Toronto dall'arrivo di Insigne non è mai arrivato ai playoff. L'ex capitano del Napoli ha segnato 14 gol e fatto 11 assist in 54 partite. Pochi per il secondo giocatore più pagato del torno dopo i 20,5 milioni di dollari percepiti da Messi. Sta di fatto che ora San Diego, selezionerà fino a cinque giocatori dalla lista dei giocatori idonei al draft. Le varie squadre verranno poi rimosse dagli Expansion Drafts una volta che uno dei loro giocatori non protetti viene selezionato. La giornata di domani chiarirà chi finirà dunque al San Diego.