Eefje Depoortere è diventata popolarissima nel corso degli Europei per via di un video particolare, anche divertente, alla vigilia della sfida tra Italia e Belgio. La conduttrice televisiva belga prima della sfida tra gli azzurri e la nazionale di Martinez, aveva acceso gli animi sui social proprio per via del suo filmato in cui si vede condire gli spaghetti con maionese e patatine prima di spezzarli e tagliarli con forchetta e coltello. Un insulto per qualcuno alla cultura e alla tradizione italiana anche se si trattava chiaramente di una provocazione del tutto innocua e senza nessun altro fine.

Dopo il rumore mediatico dovuto alla vicenda e con relative minacce ricevute, Eefje Depoortere si è poi scusata con gli italiani sottolineando l'innocenza di quel video che non voleva assolutamente offendere l'Italia. Tant'è che alla vigilia di Italia-Spagna ha postato un nuovo video sul suo account Twitter in cui continua a parlare di cibo oltre che di calcio e dopo aver pubblicato una foto in cui si intravedono un pacco di pasta e una bottiglia di vino, si chiede se sia meglio la pasta o la paella.

Il nuovo tweet di Eefje Depoortere

In tanti sui social adesso aspettavano la sua reazione pensando che potesse ancora una volta trovare un appiglio per divertirsi con l'Italia nel più sano e genuino sfottò che si possa mai accettare. E invece Eefje Depoortere ha stupito tutti e ha pensato bene di porgere una carezza al popolo italiano tornando sui suoi passi.

Ieri sera, subito dopo il rigore parato da Donnarumma a Saka, la tifosa più famosa del Belgio dopo questi Europei, ha pubblicato un tweet con tanto di foto in cui spezza gli spaghetti con la maglia del Belgio in cui scrive: "Ora possiamo dichiararlo, sono un portafortuna per l'Italia?". Tutto questo senza rinnegare il suo video precedente sugli spaghetti: "Lo rifarei lo stesso senza problema" scrive rispondendo a un utente che le chiede se si fosse pentita. A questo punto l'Italia oltre alla Coppa, ha guadagnato anche una tifosa in più…