La telecronaca tradotta dall’intelligenza artificiale debutta in Supercoppa francese: come funziona

La Ligue 1 si prepara a introdurre una novità storica che potrebbe cambiare il modo in cui i tifosi guardano le partite: in occasione della partita tra PSG e Marsiglia della Supercoppa di Francia entrerà in scena il commento in diretta tradotto dall'intelligenza artificiale. La telecronaca originale sarà in francese, ma gli utenti di tutto il mondo potranno collegarsi al sito e ascoltarla in qualsiasi lingua disponibile grazie all'utilizzo di uno strumento tecnologico che permette di creare traduzioni simultanee accurate per qualsiasi evento.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché mai prima d'ora una lega si era avvalsa della tecnologia per tradurre le telecronache. Si tratta di un tentativo della federazione francese di promuovere il loro calcio in tutto il mondo attraverso un sistema che non è più legato soltanto alla trasmissione nazionale dei contenuti, ma che si espande in tutto il mondo sfruttando gli strumenti più all'avanguardia sul mercato.

Il PSG giocherà la Supercoppa francese contro il Marsiglia e la telecronaca segnerà una svolta storica

Come funziona la telecronaca tradotta dall'AI

La novità sarà disponibile anche in Italia sul sito Ligue1+, la piattaforma che trasmette in tutto il mondo tutte le partite del calcio francese offrendo un abbonamento completo a tutti gli appassionati. la federazione francese sarà la prima in Europa a offrire il commento in diretta tradotto dall'intelligenza artificiale, con l'esperimento che verrà messo in atto in Supercoppa francese durante la partita tra PSG e Marsiglia. Mentre De Zerbi proverà a battere i campioni di Francia andrà in onda la telecronaca francese tradotta in tutte le lingue tramite l'intelligenza artificiale.

Gli spettatori italiani potranno ascoltare il doppiaggio nella propria lingua grazie alla partnership tra la Ligue de Football Professionnel francese e CAMB.AI, azienda tecnologica leader nel settore della localizzazione e traduzione di contenuti audio/video tramite intelligenza artificiale. Il campionato francese diventerà così il primo in tutta l'Europa a sfruttare l'IA per un commento calcistico generato al momento, abbattendo del tutto la barriera linguistica che spesso scoraggia i tifosi. Questa volta sarà diverso e alle 19:00 dell'8 gennaio si assisterà alla storica rivoluzione.