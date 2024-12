La Supercoppa Europea 2025 si giocherà a Udine, è ufficiale: si disputerà il prossimo 13 agosto

video suggerito

Il Bluenergy Stadium di Udine sarà teatro della prossima finale di Supercoppa Europea 2025. La sfida tra la squadra vincitrice della Champions e dell'Europa League si sfideranno dunque in Italia il prossimo 13 agosto proprio sul terreno di gioco della squadra friulana. L'ufficialità era nell'aria ma è arrivata quest'oggi attraverso un comunicato diramato dalla UEFA che ha dunque confermato le indiscrezioni delle ultime settimana. Il Comitato si è infatti riunito quest'oggi a Losanna prendendo questa decisione definitiva.

Un grande onore per l'Italia ospitare questa manifestazione. Un evento anche storico dato che sarà la prima volte che questo tipo di partita si svolgerà nel nostro Paese. Grande soddisfazione da parte della FIGC e anche per la regione Friuli-Venezia Giulia nonché per lo stesso club che ha fortemente voluto negli anni scorsi la ristrutturazione del vecchio stadio Friuli creando un impianto all'avanguardia. L'Udinese infatti è stato uno dei primi club dopo la Juventus ad avere uno stadio di proprietà iniziando i lavori a campionato in corso.

In Italia anche le Final Four di Nations League in caso di vittoria contro la Germania: si giocherebbe a Torino

Da mesi sia la regione con il braccio operativo di PromoTurismoFVG e la FIGC (con a capo il presidente Gravina, membro del comitato esecutivo UEFA in qualità di vice presidente UEFA) e ovviamente l’Udinese hanno lavorato per rendere realistica l'eventualità di Udine come stadio ideale per la prima partita ufficiale della stagione europea 2025/2026. Negli ultimi mesi per ben tre volte, una delegazione di addetti e tecnici UEFA sono stati a Udine per visionare spazi e strutture valutando la possibilità di sceglierlo come teatro di questa sfida.

Inoltre la Uefa ha fatto sapere che le Final Four di Nations League potrebbe disputarsi in Italia, precisamente a Torino, nel caso in cui gli azzurri battessero la Germania nei quarti di finale. In caso contrario sarebbe la Germania ad aggiudicarsi il mini-torneo.

Le altre sedi scelte dal 2013 per la finale della Supercoppa Europea

Il Bluenergy Stadium di Udine è stato inoltre l'impianto che nel 2019 ha ospitato la finale del campionato europeo under 21 (Spagna campione, in finale contro la Germania), un’edizione che è stata ospitata interamente nell'Italia settentrionale. Inizialmente la Supercoppa europea veniva giocato nel Principato di Monaco poi dal 2013 c'è stata una sede diversa per ogni anno: Praga 2013, Cardiff 2014, Tblisi 2015, Trondheim 2016, Skopje 2016, Tallin 2018, Istanbul 2019, Budapest 2020, Belfast 2021, Helsinki 2022, Atene 2023 e Varsavia (2024).