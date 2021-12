La strategia del Borussia per tenere Haaland un altro anno: a Dortmund tentano l’all-in Il Borussia Dortmund sta studiando una strategia per provare a tenere Erling Haaland un altro anno: sembra un’impresa impossibile ma il club tedesco ci proverà.

A cura di Vito Lamorte

Il Borussia Dortmund non ha perso la speranza e vuole provare a tenere Erling Haaland. Il club tedesco starebbe pensando ad una strategia ad hoc per poter trattenere l'attaccante norvegese per evitare di perderlo con clausola rescissoria di 75 milioni di euro: tutte le big del Vecchio Continente sono interessante al forte centravanti classe 2000 e Mino Raiola qualche giorno fa ha stilato una lista di club dove potrà andare la prossima estate. Lo sforzo per tenerlo in Bundesliga dovrà essere davvero significativo, soprattutto per trovare una sponda da parte dell'entourage di Haaland. Sembra un'impresa impossibile ormai.

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano tedesco Bild, l'idea del BVB è di fare il possibile per poter continuare a contare su Haaland per almeno un altro anno: per questo motivo i gialloneri tenteranno di raddoppiare il suo attuale stipendio, passando da 8 a 16 milioni a stagione. In questo modo il centravanti norvegese diventerebbe il calciatore più pagato della rosa: attualmente questo privilegio appartiene al capitano Marco Reus, che guadagna circa 12 milioni all'anno.

Inoltre, la proposta del Dortmund andrebbe di pari passo con la Puma, che entrerebbe nell'operazione con un importante contratto di sponsorizzazione: l'azienda tedesca, che veste il Borussia Dortmund, sarebbe coinvolta in un'operazione a tre per tentare di trattenere il fenomeno norvegese.

Per tutto questo Joachim Watzke, amministratore delegato del Dortmund, non ha ancora perso le speranze ma ha ammesso le difficoltà della società se il calciatore dovesse esprimere l'intenzione di andar via: "Comprendiamo che un altro anno di Erling con noi sarebbe molto buono per la sua crescita, ma se vuole una nuova destinazione, la capiremmo anche noi".

Pochi giorni fa lo stesso Watzke aveva già accennato che la prossima estate sarà particolarmente impegnativa per Haaland, indicando il Real Madrid come possibile destinazione per l'attaccante: "L'unica cosa che so è un interesse del Real Madrid. Potrei nominare altre 25 squadre ora, ma questo lo so per certo".