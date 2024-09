video suggerito

La storia incredibile di Ahmedhodzic, “perseguitato” dal padre con accuse di “magia nera” alla moglie Ahmedhodzic, difensore dello Sheffield e della Bosnia, si scaglia contro suo padre colpevole di accuse infamanti a sua moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anel Ahmedhodzic sta vivendo un momento complicato. Il difensore classe 1999 dello Sheffield si è lasciato andare ad uno sfogo in TV, contro suo padre. A quanto pare infatti quest'ultimo ha riservato accuse molto pesanti alla compagna del ragazzo, che a suo dire sarebbe la responsabile della decisione di Anel di lasciare la nazionale della Bosnia.

Ahmedhodzic prende le distanze dal padre dopo le tremende accuse alla moglie

Il 25enne infatti ha deciso di interrompere drasticamente ogni rapporto con il papà Mirsad, in quanto "Ha fatto cose orribili alla persona che amo: manipolazione, bugie, truffe e molestie quasi quotidiane". Il centrale si sarebbe aspettato ben altro da un genitore e invece ha parlato addirittura di persecuzione: "L'unica cosa che vuoi da tuo padre come figlio è sostegno e orgoglio. Purtroppo di questo ho ricevuto ben poco. Non è un uomo, perseguita le persone che si preoccupano per me ogni volta che qualcosa non va. Non entrerò nemmeno nel dettaglio delle cose che faceva quando era più giovane, ma se credi alla sua intervista, forse dovremmo intervistare mia madre".

A quanto pare Ahmedhodzic senior avrebbe accusato la moglie del figlio di aver praticato magia nera per fargli lasciare la nazionale. Parole inaccettabile per il calciatore che ha preso le difese di quella che è anche la mamma del suo bambino: "Ha detto che mia moglie mi ha fatto la maglia nera. È molto offensivo per me e soprattutto per mia moglie. Ho una fede molto forte in Allah e non potrà mai essere portata via da me. Farò tutto il possibile per proteggere la mia famiglia e le persone che amo dalle persone malvagie come lui".

Le tremende accuse sono arrivate quando Anel Ahmedhodzic ha lasciato la nazionale facendo riferimento a infortuni e cure mediche sbagliate. Il padre ha dichiarato in un'intervista che suo figlio ha preso quella controversa decisione "sotto l'influenza della moglie e della suocera". E così il difensore non ha perso tempo per prendere le difese della sua compagna.

Chi è Anel Ahmedhodzic, il difensore passato dalla nazionale svedese a quella bosniaca

Anel Ahmedhodzic dunque milita attualmente nella Serie B del calcio inglese, dove veste la maglia dello Sheffield. Difensore centrale molto fisico, è cresciuto in Svezia nel Malmo, prima di trasferirsi in Inghilterra al Nottingham. Approdato tra i professionisti però ha fatto il passaggio inverso tornando nel suo Paese d’origine e effettuando tutta la trafila con le nazionali, dalla giovanile fino alla maggiore. Nel 2020 ecco la decisione di sfruttare il doppio passaporto per essere naturalizzato bosniaco e diventare così un perno della nuova rappresentativa, prima degli alti e bassi degli ultimi tempi che lo hanno portato a lasciare la nazionale. Al suo attivo anche un’esperienza con il Bordeaux.