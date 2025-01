video suggerito

La storia di Ashley e Tyler Young, padre e figlio avversari ma senza lieto fine: “Sono distrutto” In 154 anni non si sono mai affrontati un padre e un figlio in FA Cup. Poteva capitare in Everton-Peterborough con Ashley e Tyler Young. Papà Ashley è entrato in campo, il figlio diciottenne invece no. Il rammarico per un evento di portata storica è stato grandissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La FA Cup 2025 entra sul serio, come tradizione vuole, all'inizio di gennaio. Una delle prime partite di quarto turno in programma è stata Everton-Peterborough. Una sfida che all'apparenza diceva poco al di là dei confini inglesi, ma che in realtà ha avuto popolarità perché in quelle due squadre giocano Ashley e Tyler Young, che sono padre e figlio. La sfida tra i due, che sarebbe stata romanticamente meravigliosa, però non c'è stata. Niente happy end. Ashley ha giocato, Tyler no. Il rammarico per questo mancato incrocio, il papà lo ha espresso con un posto scrivendo una sola parola: "Gutted" e cioè: "Sventrato".

Ashley e Tyler Young potevano realizzare un primato

La Coppa d'Inghilterra è la competizione calcistica più antica al mondo. In 154 anni mai un padre e un figlio si sono affrontati in FA Cup. E viene da dire, molto banalmente, che la tradizione è stata rispettata. Ashley Young, ex di Manchester United e Inter, di anni ne ha 39 e gioca nell'Everton. Tyler, suo figlio, ne ha 18 e milita con il Peterborough. Ashley è entrato in campo al 73′. Nei minuti successivi tutti coloro che stavano seguendo l'incontro si aspettavano di vedere entrare pure Tyler. Ma Duncan Ferguson, che non è l'ex bomber dei Toffees ma è il figlio di Sir Alex, ha deciso di non mandarlo in campo nemmeno per un minuto.

La risposta seccata di Ferguson: "Non facciamo beneficenza"

Le critiche sono piovute sul capo di Ferguson e pure in modo molto pesante. Perché praticamente chiunque voleva vedere in campo contemporaneamente padre e figlio. Il tecnico scozzese dopo il match ha spiegato perché non ha fatto entrare Tyler Young: "È stato molto difficile lasciare Tyler in panchina, ma devo fare quello che penso sia meglio per la squadra. Anche se volevo che entrasse Tyler, se la partita fosse stata sul 2-0 a quel punto lo avrei fatto entrare, ma sull'1-0 dovevo inserire un attaccante. Devo cercare di tirare fuori qualcosa questa partita e fare ciò che è meglio per la mia squadra".

Poi si è tolto anche un sassolino dalla scarpa aggiungendo: "Uno dei calciatori dell'Everton mi ha fatto un'osservazione del tutto inappropriata. Non siamo un'azienda che fa beneficenza".

Il grande rammarico di Young

A fine partita Ashley Young ha salutato Ferguson con cordialità e soprattutto ha abbracciato il figlio, che ovviamente ci è rimasto tanto male. Young senior prima della partita aveva mostrato le sue emozioni dicendo anche parole tanto belle quanto forti: "Ho detto per anni che se ci fosse stato un modo per giocare l'uno contro l'altro, sarebbe stato l'apice della mia carriera. Avrebbe eclissato tutto quello che ho fatto finora. Quando è uscito il sorteggio non potevo crederci. Non avevo parole".

Il sogno non si è realizzato. E con il passare delle ore il rammarico è aumentato per Ashley Young che con un post su ‘X' ha espresso il suo stato d'animo, scrivendo una sola parola: ‘Gutted' che letteralmente si può tradurre con la parola ‘Sventrato'. Più chiaro di così è impossibile.