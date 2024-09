video suggerito

La stoccata di Vlahovic ad Allegri: “Il gioco di Thiago Motta è più adatto a me” La stoccata di Vlahovic ad Allegri: “Il gioco di Thiago Motta è più adatto a me”. L’attaccante della Juventus si racconta e spiega cosa è cambiato tra i due allenatori: “Posso esprimermi meglio ora”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

148 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dusan Vlahovic non sta vivendo un buon momento con la Juventus: il centravanti serbo non segna da quattro partite e nell'ultima gara contro il Napoli è stato sostituito all'intervallo da Timothy Weah. Non proprio l'inizio di stagione che sognava lui e la Vecchia Signora. Il numero 9 bianconero ha parlato nel format di DAZN in collaborazione con EA FC25, ‘My Skills', e si è raccontato a Valon Behrami parlando anche delle differenze tra il gioco di Thiago Motta e quello di Allegri: "Adesso posso esprimermi meglio. Riesco a esprimermi al meglio e mi sto trovando a mio agio in questo nuovo stile di gioco perché è più adatto alle mie caratteristiche. Allegri? Mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto".

Il sogno di Vlahovic è quello di vincere trofei con la maglia bianconera: "Spero di riuscirci presto. Per vincere serve equilibrio. Alla Juve è normalità, ma chi vuole diventare il migliore deve avere questa mentalità".

Vlahovic sulle possibilità Scudetto della Juve: "Sarà un duello prima di tutto contro noi stessi"

L'attaccante bianconero ha parlato delle possibilità Scudetto della Juventus: "Sarà un duello prima di tutto contro noi stessi. Ci sono tante squadre in lotta, si deciderà sui dettagli. L’Inter gioca da tanto tempo insieme, hanno dei meccanismi, si conoscono veramente bene, è una squadra molto forte e l’anno scorso è stata la migliore, ma è presto per dire chi potrà lottare".

Leggi anche Cassano disintegra Thiago Motta dopo sei partite alla Juve e spiega perché: lo deve ad Allegri

Vlahovic poi si sofferma su altri grandi attaccanti del panorama mondiale e spiega cosa prenderebbe delle loro caratteristiche: "Ad Haaland ruberei come attacca l'area, quando parte è difficile fermarlo, poi il fisico che ha. Lautaro Martinez? Il posizionamento, l'anno scorso è stato il migliore, ho molto rispetto di lui, penso che in quella cosa sia micidiale. Ha tantissima qualità anche con i piedi ma il posizionamento del corpo mi completerebbe. Ad Osimhen la velocità".

Vlahovic sulle richieste di Thiago Motta: "Una parola ripete spesso"

Infine Dusan Vlahovic ha parlato delle richieste del tecnico italo-brasiliano: "Una parola che ripete spesso è disciplina. Fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, allenarsi al meglio, riposare e dormire bene, seguire la giusta alimentazione. Penso sia realmente così perché è un ‘lotta' contro te stesso”.