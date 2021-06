Reduce dal pareggio di ieri a reti inviolate contro il Portogallo, la Spagna giocherà martedì prossimo contro la Lituania l'ultimo test amichevole prima dell'inizio dei campionati Europei, che vedranno le gli uomini di Luis Enrique esordire il 14 giugno contro la Svezia, prima di affrontare Polonia e Slovacchia, che completano il Gruppo E.

Nulla viene lasciato al caso nella marcia di avvicinamento a Euro 2021 e non parliamo solo di preparazione fisica o alimentazione, aspetti fondamentali come uno stop o una diagonale difensiva. Anche dormire bene può fare la differenza, soprattutto se mentre si dorme si aiuta il proprio corpo a recuperare, anzi di più: a non invecchiare.

Eh già, perchè – svela ‘AS' – ci sono almeno cinque giocatori della Nazionale spagnola che si sono portati in ritiro un letto speciale: si tratta di Marcos Llorente, Koke, Laporte, Morata ed Eric Garcia. Il letto in questione è di fabbricazione spagnola e costa 35mila euro, cifra che sarebbe l'affare della vita qualora il giaciglio mantenesse le promesse del produttore.

Si tratterebbe infatti di un "sistema di riposo scientificamente garantito e brevettato al mondo che riduce naturalmente l'età biologica rallentando il processo di ossidazione e infiammazione con cui invecchiamo". Dormendo su questo letto, sarebbe garantita la riduzione media di 15 anni dell'età biologica, oltre a migliorare le risposte immunitarie.

Insomma, una fontana dell'eterna giovinezza più che un aiutino in vista di un banale campionato Europeo di calcio. Il primo ad usare il letto ‘miracoloso' è stato Marcos Llorente, della cui forma fisica fu rivelato il segreto un anno fa. Le abitudini del giocatore dell'Atletico Madrid non sono passate inosservate ai suoi compagni e dunque altri quattro lo hanno seguito, portando il proprio letto alla Ciudad del Fútbol a Las Rozas, dove è in ritiro la Spagna. Koke, Laporte, Morata e Eric Garcia dormiranno anche loro con il sistema di riposo che usano a casa.

Tutto quello che aiuta a migliorare le prestazioni è visto in maniera positiva da Luis Enrique e dal suo staff tecnico: l'allenatore delle Furie Rosse non ha fatto nessun problema ai suoi cinque giocatori per portare i loro letti in ritiro. A lui che ringiovaniscano importa relativamente, quello che conta è che dormano bene: se poi recuperano prima ancora meglio…