La situazione desolante di Cavani al Valencia: “Non ho mai dovuto vivere nulla del genere” Cavani non sta vivendo una situazione semplice: l’ex attaccante del Napoli ha raccontato in un’intervista tutti i problemi del Valencia, terzultimo in Liga.

A cura di Ada Cotugno

Il Valencia sta combattendo fra mille difficoltà in una stagione sfortunata: il club spagnolo si trova a un soffio dalla zona rossa della classifica e lo spettro della retrocessione diventa ogni giorno sempre più spaventoso. Neanche l'arrivo di Edinson Cavani è riuscito a dare la svolta alla squadra che spera di salvarsi in extremis.

L'ex stella di Napoli e PSG ha raccontato ai canali ufficiali della Liga tutte le difficoltà vissute nell'ultimo anno dal suo club e anche a livello personale. In tutto il campionato è rimasto ai box per oltre un mese per un brutto infortunio muscolare che gli ha impedito di aiutare i suoi compagni.

"Il calcio ti dà tante cose, ma te ne toglie altre", ha dichiarato il centravanti che ha voluto smentire tutte le voci su un suo possibile ritiro dalle scene: "Se un giorno sentirò che le cose non stanno andando, con tutto l'amore e il rispetto del mondo lo comunicherò al club e alla gente e lascerò il calcio… ma oggi quello che più mi auguro è che il Valencia faccia bene".

Leggi anche I rapporti segreti sugli arbitri ricevuti dal Barcellona: erano schedati in dossier di 10 pagine

Essere catapultato in questa nuova realtà non è stato semplice per Cavani che si è ritrovato d'un tratto a lottare per non retrocedere. Una condizione inedita e mai sperimentata prima: "Non ho mai dovuto vivere una situazione del genere. A volte le cose vanno affrontate e non c'è altro modo".

L'uruguaiano ha poi parlato delle tante difficoltà incontrate dal Valencia nel corso della stagione. Con Gattuso in panchina il feeling non è mai scattato e dopo il traghettatore Voro è toccato all'ex centrocampista Ruben Baraja prendere le redini della squadra per cercare di portarla in salvo.

Dopo 37 anni gli spagnoli potrebbero lasciare la Liga per fare un passo indietro nella seconda divisione: in tutto il campionato sono arrivate appena 7 vittorie e lo scontro diretto di Pasqua contro l'Almeria potrebbe rappresentare uno spartiacque definitivo per il resto della stagione. I Pipistrelli attualmente sono terzultimi, a pari punti con l'Espanyol che affronteranno nella sfida di ritorno alla penultima giornata.

Anche Cavani ha risentito dell'andamento altalenante della sua squadra. Fin qui ha segnato 7 gol in tutte le competizioni giocando quasi sempre dal 1′, di cui due in Coppa del Re nella partita contro lo Gijon. Il Matador è ben lontano dalle vette di rendimento che tutti ricordano, ma vuole a tutti i costi diventare il protagonista di questa salvezza.

"Abbiamo provato in mille modi a ribaltare la situazione, sappiamo dove siamo e vogliamo che questo club arrivi il più in alto possibile, se lo merita ed è un grande club", ha concluso poi l'attaccante che spera di portare a termine con successo anche la missione più complicata di tutta la sua carriera.