La Serie C piomba ancora nell’incubo penalizzazioni: al Rimini -11 punti da scontare in questa stagione

Neanche il tempo di giocare le prime due giornate di campionato che la Serie C piomba ancora nell‘incubo penalizzazioni. Sembrava impossibile replicare i recentissimi casi Turris, Taranto e non solo che hanno inevitabilmente alterato l'andamento della scorsa annata. E invece ancora una volta, a campionato in corso – non prima – per la stagione 2025/2026 abbiamo già la prima enorme penalizzazione della Serie C: il Rimini. I romagnoli dovranno infatti giocare con un pesante -11 punti in classifica da scontare in questa stagione. Già altri club avevano infatti iniziato il campionato di Serie C con una penalizzazione in atto: Triestina, Foggia e Trapani.

In virtù del pareggio contro la Vis Pesaro il Rimini scenderà per la prossima partita in campo con -10 punti. Ma cosa è successo? La sanzione è arrivata per via di una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Covisoc. Alla penalizzazione di 11 punti vanno anche aggiunti 5000 euro di multa per la squadra romagnola. Un incubo per la Serie C che sperava di iniziare finalmente il campionato con una classifica normale.

I tifosi del Rimini durante la finale di Coppa Italia di Serie C dello scorso anno.

Il comunicato del Tribunale Federale Nazionale è stato reso noto oggi. Questa la nota ufficiale: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Rimini FC Srl la sanzione di punti 11 (undici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda". Nel frattempo la squadra dovrà affrontare la prossima sfida casalinga contro la Ternana tra tante incertezze soprattutto dovute a quanto accaduto sul mercato di recente.

Dal Rimini sono andati via diversi giocatori di spicco che lasceranno spazio di conseguenza a diverse giovani scommesse pronte a mettersi in luce in Serie C. Na gli interrogativi aumentano, anche per quanto concerne la questione stadio. Il Resto del Carlino fa sapere come da ieri il Rimini, inadempiente, non potrà più mettere piede al ’Romeo Neri’ a meno che non paghi le rate di agosto scadute. Una cifra che si aggira attorno ai 18.000 euro. Un caos generale nei confronti di una società che solo cinque mesi fa vinceva la Coppa Italia di categoria.