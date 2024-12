video suggerito

La Serie B si vedrà anche su Amazon Prime Video, annuncio ufficiale: al via già dal prossimo turno La Serie B sbarca su Amazon Prime Video, arriva l’annuncio ufficiale. Sarà visibile già dal prossimo turno: “Gli appassionati potranno fruire del nuovo canale LaB Channel visibile su Prime Video”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Serie B sbarca su Amazon Prime Video. L'annuncio era nell'aria da mesi ma adesso è ufficiale con la nota diramata che conferma dunque questa grande novità. Fin da inizio stagione è stata DAZN a trasmettere le partite del campionato cadetto, ora però anche Prime potrà farlo creando due opzioni per tifosi e appassionati, affinché possano seguire su entrambe le piattaforme il cammino della propria squadra in Serie B. Il tutto a partire da oggi, martedì 3 dicembre. "Gli appassionati potranno fruire del nuovo canale LaB Channel visibile su Prime Video".

Questa una parte del comunicato che poi prosegue: "Tutti potranno godere, dalla prossima giornata, di tutti i match delle squadre della Serie BKT". Il comunicato diramato dalla Lega Serie B comunica i dettagli di questa grossa novità: "L’accordo fra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di Prime Video di offrire contenuti d’intrattenimento sempre più premium, ampliando anche la copertura di alcuni degli eventi sportivi live più amati dal pubblico".

Un'occasione per garantire ai tifosi maggiore copertura del campionato cadetto ampliando a un pubblico maggiore la visione di una Serie B che ogni anno regala emozioni fino all'ultimo turno con i playoff che rappresentano la ciliegina sulla torta del torneo. "Da parte della Lega B si tratta di un altro elemento di innovazione nel mondo dei media rights, raggiunto con grande impegno, e in tempi celeri, per mettere a disposizione dei tifosi un nuovo strumento dove seguire il campionato e la squadra del cuore".

Come attivare il canale ‘LaB Channel su Amazon Prime Video

All'interno del comunicato sono inseriti anche alcuni suggerimenti per capire chi potrà vedere le partite. Tra vecchi e nuovi abbonati a Prime, la procedura è semplicissima e facilmente da attivare sulla piattaforma. "Per attivare LaB Channel su Prime Video basterà essere già cliente Amazon Prime, o attivare l’abbonamento Prime su www.amazon.it/amazonprime, e aggiungere al proprio abbonamento anche LaB Channel" si legge nella nota della Serie B,