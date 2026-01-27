La Serie A abbandona il pallone arancione dopo le proteste: quando ritornerà quello bianco

Dopo due mesi di utilizzo la Serie A ha deciso di abbandonare il pallone arancione, introdotto per le gare invernali, e di ritornare al classico pallone bianco. L'Orbita Hi-Vis era stato introdotto alla fine del mese di novembre ma ha sollevato grandi polemiche perché per i daltonici era praticamente invisibile: per la prima volta la Lega ha deciso di non utilizzare il giallo ma l'arancione per garantire la massima visibilità in ogni condizione atmosferica, dimenticandosi però delle persone affette da daltonismo. Si tratta di una percentuale importante di appassionati, circa 2 milioni e mezzo di italiani, che hanno avuto enormi difficoltà a seguire le partite negli ultimi mesi a causa del colore scelto per il pallone che si confondeva con il vede del prato.

La Serie A torna al pallone bianco

Già dalla prima partita si era sollevata la polemica per una scelta che ha creato disagio per tantissime persone. I daltonici non riuscivano a seguire le partite perché il pallone arancione risultava invisibile e per questo la Serie A ha fatto marcia indietro cercando anche di accorciare i tempi: per il ritorno al pallone bianco era previsto per la metà di febbraio, ma dal prossimo turno di campionato quello arancione andrà già in pensione. Le squadre giocheranno con il nuovo Orbita Serie A Fifa Quality Pro bianco fino alla fine della stagione e sarà utilizzato per il campionato, la Coppa Italia e anche le partite di primavera 1.

Il pallone arancione utilizzato dalla Serie A per il periodo invernale

Si ritorna alle origini dopo l'esperimento flop durato appena due mesi e che non sarà ripetuto. In genere il pallone invernale in Italia è di colore giallo, ma quest'anno per la prima volta la Serie A aveva deciso di adottarne uno arancione per renderlo ancora più visibile in tutte le condizioni atmosferiche, senza considerare che per i daltonici era praticamente l'opposto dato che la nuova tonalità scelta era praticamente invisibile.