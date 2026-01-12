Perché in Serie A si gioca ancora col pallone arancione dopo aver deciso di tornare a quello bianco

La Serie A si appresta a salutare il pallone arancione e a cambiare presto colorazione. La Lega ha preso atto dei problemi di visibilità resi noti da diversi tifosi daltonici decidendo così nel giro di un mese e mezzo il dietrofront. "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo" aveva detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. E così, Orbita Hi-Vis, il pallone invernale di colore arancione di marca Puma scelto con la colorazione Fluo Orange, scomparirà in poco tempo. Il suo debutto aveva fatto felice sicuramente il marchio Puma, soddisfatto per le vendite incredibili e dal successo avuto dal colore arancione dal punto di vista commerciale.

La Lega Serie A ora ha iniziato il processo di modifica dei palloni che chiaramente però non è così semplice. Sin da subito il Presidente Simonelli aveva spiegato come l'addio al pallone arancione non sarebbe stato immediato per motivi tecnici, di produzione. Bisognerà di fatto fornire tutte le società dei nuovi palloni dando loro scorte consistenti anche per gli allenamenti. Dunque questo cambiamento non arriverà subito, ma c'è una data. Secondo quanto appreso da Fanpage il nuovo pallone della Serie A, che sarà di colore bianco, entrerà in scena in questa stagione a partire dalla metà di febbraio, ma la Lega si sta impegnando ad anticipare i tempi.

Il pallone arancione di Serie A che sarà presto eliminato.

Quando si tornerà a giocare in Serie A con il pallone bianco

Secondo quanto è stato riferito la Serie A sta cercando di anticipare i tempi dotando tutte le squadre di Serie A del kit completo di palloni bianconero già entro la fine di gennaio 2026, dunque con un anticipo di due/tre settimane rispetto alla data inizialmente stabilita. Da quel momento in poi le partite di campionato saranno giocate senza più il pallone arancione che per la prossima stagione invernale saranno completamente abbandonati. Non è stato ancora stabilito ufficialmente un colore ma la sensazione è che si possa optare per il giallo durante le partite che si giocheranno durante la stagione invernale.

La scelta dell'arancione per quest'anno era stata fatta anche virtù del successo che questa tonalità aveva avuto in Spagna, nella Liga. Le ultime giornate di campionato furono infatti proprio giocate con la sfera Orange raccogliendo un enorme successo. Non è stato però il caso dell'Italia che giustamente ha deciso di non andare oltre visti i problemi di visibilità che sono stati resi noti alla Lega. "Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti" aveva aggiunto Simonelli quando ufficializzò l'addio all'arancione parlando dei tempi tecnici di produzione dei nuovi palloni bianchi pronti ormai a tornare sui campi da gioco di Serie A.