Perché il pallone invernale della Serie A sarà arancione e non giallo, per la prima volta

In Serie A debutta il pallone invernale, ma ci sarà una grande novità rispetto al passato: non sarà più giallo ma arancione e la scelta non è solo estetica.

Al ritorno dalla sosta per le nazionali in Serie A debutterà Orbita Hi-Vis, il pallone invernale che verrà utilizzato nel campionato italiano per i prossimi mesi. Ci sarà una novità storica rispetto a quelli che lo hanno preceduto negli ultimi anni: per la prima volta non sarà di colore giallo ma arancione, nello specifico della colorazione Fluo Orange scelta appositamente da Puma. Il prossimo 22 novembre ci sarà l'esordio ufficiale dello strumento più importante di ogni partita che anche quest'anno sarà dotato delle migliori tecnologie per offrire a giocatori e spettatori le prestazioni migliori.

Il pallone della Serie A cambia colore

Il cambio di pallone nel periodo invernale ormai è una prassi consolidata in Italia e in tutto il resto del mondo, ma quello utilizzato in Serie A quest'anno avrà una novità sostanziale. In genere viene scelto di colore giallo, diverso dal bianco usato nei mesi più caldi dell'anno, ma questa volta sarà di un colore arancione fluo che spicca sul verde del campo. Il cambio della colorazione non è solo un vezzo estetico, ma è dettato da un'esigenza fondamentale: Puma ha scelto di puntare sul Fluo Orange per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica e avere così un forte impatto visivo durante la partita. La tinta scelta, che vira con convinzione sul colore fluo, risalta in ogni momento sia in condizioni di neve che di pioggia forte, rendendo così il pallone sempre visibile per i giocatori ma anche per gli spettatori che seguono la partita da casa e allo stadio. Inoltre è dotato di una tecnologia che gli consente di avere un minore assorbimento di acqua, così da mantenere la forma e le performance

Quando debutterà

Bisognerà attendere qualche giorno prima di vedere in azione Orbita Hi-Vis per la prima volta. Il nuovo pallone invernale della Serie A esordirà dopo la sosta per le nazionali in contemporanea su due campi e sarà chiaramente utilizzato per ogni partita: Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna saranno le prime due gare ad adottarlo, in programma sabato 22 novembre alle ore 15:00 nell'anticipo della dodicesima giornata di campionato.