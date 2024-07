La scusa di Ibrahimovic sul video in cui gioca a “chi si muove è gay” è peggio di quel che ha fatto

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo che si muove è gay. Il video in cui Zlatan Ibrahimovic è seduto accanto allo youtuber IShowSpeed (che veste la casacca del Milan) e resta immobile perché, se fa anche solo un piccolo cenno, rischia di passare per omosessuale è qualcosa che nemmeno i ragazzini fanno più. Certi giochetti e battutine spopolavano una volta, tra i quindicenni in preda alla tempesta ormonale e in vena di sciocchezze. Perché è anzitutto questa la figura fatta dall'ex calciatore, consulente RedBird incaricato di occuparsi del Milan, personaggio sportivo di dimensione globale. Da uno come lui una cosa del genere proprio non te l'aspetti. Tanto più che la versione trapelata sull'episodio è la classica toppa peggio del buco.

L'ex campione svedese non si è espresso (ancora) ufficialmente ma ha fatto sapere – come riportato dal Corriere della Sera – di essersi trovato in quella situazione suo malgrado, a sorpresa. Fosse stato informato prima, nemmeno si sarebbe prestato a quella gag. Ah, sì? E allora perché non s'è mosso? Perché è rimasto come una sfinge per tre minuti? Perché non se l'è cavata con una frase delle sue? Cosa temeva? Che ridere, ma è un riso amaro. Davvero una figura del calibro e dello spessore di Ibrahimovic – che era ed è molto meglio quando nello spogliatoio rossonero solleva tavoli e fa ribollire il sangue nelle vene per la carica emotiva che trasmette – può prendere una cantonata simile e lasciarsi prendere in mezzo a celie di questo tipo?

Sarebbe stato apprezzabile se Ibrahimovic avesse scritto (o scrivesse, ma c'è sempre per tempo per farlo) un messaggio in cui ammettere pubblicamente di aver fatto una cosa anacronistica, ignorante, sciocca, inaccettabile, inqualificabile per se stesso, per ciò che rappresenta e per il riverbero del suo personaggio, per tutti quanti – anche tra i giocatori – hanno il diritto di vivere e manifestare la sessualità senza che nessuno li prenda a mo' di esempio negativo.

Sarebbe stato lodevole ancora di più sentire anche la voce del Milan al riguardo (interpellata da Fanpage.it, non c'è stata alcuna risposta ufficiale da parte della società rossonera) perché restare silenzio non è mai cosa buona e giusta in situazioni del genere. Tutti zitti, mutismo assoluto. Non si muovono.

