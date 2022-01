La scoperta di Mourinho, dopo lo sfogo, in conferenza stampa: “È stato lui? Allora è un pazzo” José Mourinho prima di Roma-Cagliari ha fatto il punto anche sulla situazione di uno dei suoi lungodegenti, regalando un piccolo show con i giornalisti.

A cura di Marco Beltrami

Consueto appuntamento con la stampa per José Mourinho alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari. Dopo la sconfitta con il Milan e quella rocambolesca con la Juventus, l'allenatore portoghese ha fatto il punto alla sua maniera sul match contro Mazzarri, un allenatore che conosce bene. Un'occasione importante per parlare anche del mercato, e dell'arrivo per lui inaspettato di Sergio Oliveira ("non era nella mia lista"), e di quello che non va nella sua squadra. A Mou proprio non è andato giù infatti come i suoi hanno gettato alle ortiche il vantaggio di 3-1 contro i bianconeri, perdendo poi 3-4. A proposito di cose sgradite, c'è un'altra questione che su cui il tecnico ha da ridire.

Si tratta della vicenda relativa a Leonardo Spinazzola, sul quale di fatto non ha mai potuto contare dal momento del suo arrivo nella Capitale. Colpa di quel maledetto infortunio nella fase finale degli Europei, in cui l'esterno aveva entusiasmato per qualità e continuità di prestazione. Il gravissimo problema al tendine d'Achille ha poi gelato Mourinho e la Roma, che sperano di ritrovarlo al più presto. Ma quando tornerà dunque in campo Spinazzola? L'assenza dell'ex atalantino, e campione d'Europa si è fatta sentire e non poco.

Quando all'allenatore è stata posta la domanda sul destino di Leo, Mourinho ha come spesso accade sorpreso tutti. Il tecnico non ha gradito le voci e le indiscrezioni sulle tempistiche di recupero di Spinazzola: "Innanzitutto mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che ha deciso ad agosto che Spinazzola a novembre avrebbe giocato con la squadra. Qualche pazzo che ha deciso di scrivere o di dire a qualcuno per scrivere. Sicuramente due pazzi, che hanno scritto che Spinazzola poteva tornare a novembre".

Alla fine però il cronista ha fatto notare al mister della Roma che è stato proprio Spinazzola all'epoca a fissare novembre come possibile data per il ritorno. Mourinho allora con il sorriso ha chiuso il discorso: "Allora anche lui è un pazzo, super ottimista anzi ultra ottimista. Informato da qualcuno che lo ha voluto motivare, però lo ha motivato nel senso contrario. È una lesione impossibile da recuperare fino a novembre. Deve stare tranquillo, io ho subito pensato che in questa stagione non ho Spinazzola e se giocherà qualche partita in questo torneo, io sarò contento. Lui soffre ma io gli dico che manca un giorno in meno".