La scelta di Mbappé non riguarda solo il PSG e il Real Madrid: inciderà sui diritti tv della Ligue 1

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Kylian Mbappé è una questione nazionale in Francia. Nel 2022, nei giorni più critici delle trattative per il suo rinnovo col PSG, è entrato in scena il presidente Emmanuel Macron ma adesso lo scenario è diverso e il paese si aggrappa al prolungamento di contratto del giocatore che più adora e che vorrebbe vedere nel suo campionato il più a lungo possibile.

Diversi giornali francesi hanno fatto riferimento all'esistenza di un accordo tra Real Madrid e Mbappé, ma negli ultimi giorni cresce la fiducia nella possibilità che possa rinnovare col PSG. Il capitano della nazionale francese ha un buon rapporto con Al Khelaïfi, con il quale ha raggiunto un accordo in estate dopo qualche turbolenza e a Parigi ritengono che il calciatore sia soddisfatto del progetto: per questo motivo non escludono che possa esserci un ribaltamento del tavolo e che Mbappé possa prolungare ancora col Paris.

Ci sono diversi fattori che invitano all’ottimismo a Parigi. Uno di questi sono i Giochi Olimpici. Kylian Mbappé ha già dichiarato in più occasioni di voler partecipare e un rinnovo con il PSG sarebbe una festa totale per la capitale francese. Lasciare il club della capitale nell'anno in cui nella città si svolgerà l'evento olimpico potrebbe essere una vera doccia fredda per Parigi e per il club: questa potrebbe essere una motivazione importante a livello personale.

Un altro è il rapporto con Al Khelaïfi. Dopo il gelo di fine luglio 2023, adesso il presidente del PSG e Mbappé hanno una relazione molto più chiara e diretta: niente più intermediari né messaggi per ‘terzi'. Tutto è cambiato in un incontro il 12 agosto 2023, durante una partita di Ligue 1 contro il Lorient, quando ci fu il disgelo tra le parti e nessuno dei soggetti coinvolti rivelò i contenuti della riunione, a differenza di quanto accaduto in precedenza. Per questo a Parigi sono più fiduciosi rispetto al passato.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda anche le pressioni che potrà ricevere anche dalla Ligue 1 e dalla LFP. La federazione spera anche che Mbappé rinnovi col PSG, perché altrimenti la cessione dei diritti televisivi subirebbe un danno notevole e questo si abbatterebbe sui club francesi. In questo momento la Ligue de Football Professionnel sta trattando con i diversi operatori per le prossime cinque stagioni, 2024-2029 ed è andata a vuoto la prima offerta, in cui si prevedeva di raggiungere 1.000 milioni di euro (800 milioni per quelli nazionali e 200 per quelli internazionali) .

Se Mbappé dovesse rinnovare, Vincent Labrune, presidente della LFP, potrebbe cercare di utilizzare come simbolo del calcio francese per dei diritti televisivi della Ligue 1. Dopo le partenze di Messi, Neymar e Sergio Ramos la scorsa estate, la partenza del fuoriclasse francese metterebbe ancora più in difficoltà la Ligue 1. In Francia sperano nel rinnovo e che Mbappé continuerà a battere i record nel campionato francese. L'ultima parola, però, spetta al giocatore. Nelle prossime settimane capiremo qualcosa in più.