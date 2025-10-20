La Sampdoria non ha potuto nominare Foti come allenatore: perché sarà solo il vice di Gregucci

Ufficialmente Foti è stato nominato vice allenatore, ma la Sampdoria ha affidato a lui la panchina: perché non potrà andare in panchina e fare le conferenze stampa.

La Sampdoria ha nominato Angelo Gregucci come nuovo allenatore, ma il cambio in panchina ha creato una situazione un po' complicata. Formalmente l'ex calciatore è il nuovo tecnico incaricato di tirare fuori la squadra da un momento di crisi, ma sulla carta sarà Salvatore Foti a prendere le redini per cominciare un nuovo corso, anche se è segnalato soltanto come vice. È stato un escamotage necessario perché l'ex spalla di José Mourinho alla Roma non è in possesso della licenza Uefa Pro, requisito indispensabile per allenare in Serie A.

I blucerchiati avrebbero voluto fare affidamento soltanto su di lui, ma da regolamento non può svolgere tutti i compiti di un classico allenatore. Gli manca l'ultimo tassello per poter gestire tutto da solo e ha bisogno di una figura alla quale appoggiarsi che possa sedere in panchina. Un caso simile era successo anche al Como con l'arrivo di Cesc Fabregas che era stato supportato da Osian Roberts proprio nell'anno della promozione in Serie A.

Perché Foti non può allenare la Sampdoria

Sarà l'ex vice allenatore di Mourinho alla Roma a occuparsi del lavoro quotidiano del club, a guidare il gruppo e a cercare la soluzione migliore per uscire da una crisi di risultati preoccupante che ha portato la squadra al terzultimo posto in classifica in Serie B, in piena zona retrocessione. Ma come si legge dal comunicato Foti sarà soltanto il vice di Gregucci, anche se formalmente è lui l'allenatore: non è in possesso della licenza Uefa Pro e dunque non può allenare una squadra professionistica in Italia. Senza il patentino non può ricoprire pienamente l'incarico dell'allenatore e può svolgere solo dei compiti di supporto tecnico.

Dovrà aspettare la sessione del prossimo anno per tentare l'accesso al corso, dato che l'ultimo tentativo non è andato a buon fine. Foti non è stato ammesso al corso Uefa Pro perché ha totalizzato un punteggio non sufficiente più alto però di alcuni allenatore che invece sono stati riammessi. È il caso di Chiappella, Biancolino e Andreoletti che hanno potuto partecipare al corso perché erano già allenatori di squadre di Serie B. Per l'ex Roma l'occasione è arrivata troppo tardi e dunque dovrà attendere una stagione intera.

Salvatore Foti ha lavorato come vice di José Mourinho alla Roma

La deroga della FIGC

Foti dovrà rispettare tutta una serie di regole e divieti per non incorrere in sanzioni disciplinari e lasciare a Gregucci il ruolo di allenatore vero e proprio. Non potrà stare in panchina da solo durante le partite, non potrà tenere conferenze stampa o dirigere gli allenamenti, a meno che la FIGC non gli consenta una deroga: si tratta di un permesso della durata di un mese che consente anche ai vice i operare come veri tecnici, un iter che la Sampdoria intende attivare per prendere le misure con il nuovo tecnico e valutare le alternative per il futuro.