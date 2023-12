Fabregas non può più essere l’allenatore del Como: da domenica 24 dicembre deve liberare il posto Cesc Fabregas non potrà più essere ufficialmente l’allenatore del Como da domenica 24 dicembre. Scaduta la deroga dello spagnolo che non ha ancora il patentino per allenare. In attesa di conseguirlo potrà restare in panchina come collaboratore. Il ruolo di tecnico sarà provvisoriamente affidato a Roberts. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ufficialmente Cesc Fabregas non può più ricoprire il ruolo di allenatore del Como a partire da sabato 23 dicembre data della sua ultima partita come tecnico dei lombardi. L'ex campione del mondo spagnolo resterà però comunque sulla panchina della squadra attualmente terza nella classifica di Serie B ma come collaboratore. Il 24 dicembre infatti scadrà la deroga concessa all'allenatore per poter guidare il Como come allenatore poiché non ha ancora il patentino. Motivo per cui la società ha dovuto scegliere un'altra figura che ufficialmente ricoprirà quel ruolo.

Come riferisce Sky, si tratta di Osian Roberts – evidentemente scelto proprio su suggerimento di Fabregas – che sarà di fatto il nuovo allenatore con Fabregas che farà parte del suo staff. In questo modo sarà stilato il nuovo organigramma tecnico del Como ma di fatto lo spagnolo continuerà ad essere a tutti gli effetti l'allenatore. Una modifica burocratica dunque necessaria per permettere a Fabregas di poter iniziare a seguire il corso da allenatore a partire da gennaio 2024 per poter poi conseguire il patentino e allenare senza più dover ricorrere a questa mossa.

Fabregas in campo durante l'ultima partita del Como contro il Brescia.

L'ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea ha letteralmente cambiato le sorti della stagione del Como. Dopo l'arrivo lo scorso anno da giocatore della squadra lombarda in Serie A, lo spagnolo ha poi appeso le scarpette al chiodo annunciando il suo ritiro a fine stagione. La società decide di affidargli così la panchina della Primavera come suo primo percorso nelle vesti di allenatore ma il destino aveva subito in serbo per lui tutt'altro. A novembre scorso è diventato tecnico della prima squadra dopo l'esonero di Moreno Longo.

Promosso inizialmente ad interim e poi in via definitiva, Fabregas ha debuttato in panchina il 25 novembre dello stesso mese vincendo 2-1 contro la Feralpisalò. Da quel momento in poi il Como ha proseguito la sua corsa verso la vetta. Nelle successive quattro partite dopo la FeralpiSalò, sono arrivate due vittorie contro Sudtirol e Modena più il pareggio col Lecco. Unica sbandata la sconfitta dell'ultimo weekend contro il Brescia ma che vede il Como ancora terzo. Col Palermo l'ultima da allenatore ufficiale prima di dare il benvenuto a Roberts che in distinta figurerà lui in quel ruolo. Si tratta di un tecnico 58enne gallese che è stato anche vice del Galles dal 2015 al 2019 prima di lavorare dal 2021 al 2021 come assistente di Vieira al Crystal Palace in Inghilterra.