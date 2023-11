Cesc Fabregas è il nuovo allenatore del Como in Serie B: ha preso il posto dell’esonerato Longo Il Como ha ufficializzato l’esonero di Moreno Longo che verrà sostituito ad interim da Cesc Fabregas. L’ex stella spagnola era sulla panchina della Primavera lariana, guiderà la prima squadra in Serie B ad interim: “Un cambiamento dinamico era nell’interesse del club”

A cura di Alessio Pediglieri

Una nuova avventura attende Cesc Fabregas che è stato scelto quale successore sulla panchina del Como Calcio in serie B. La società lombarda ha infatti deciso di comunicare ufficialmente l'esonero di Moreno Longo, sostituito dallo spagnolo che era impegnato già con la Primavera lariana.

La linea della continuità è stata la scelta principe da parte della dirigenza del Como che ha optato per promuovere Fabregas ad interim in prima squadra dopo qualche mese nello stesso ruolo, ricoperto con i ragazzi della seconda squadra: "La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cesc Fàbregas e il coaching staff che assume le funzioni ad interim". Così inizia il comunicato ufficiale della società lombarda: "Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del Como 1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club".

Così, saluta Moreno Longo, ex difensore scuola Torino, con una importante esperienza in panchina nelle serie inferiori del calcio italiano. Partito proprio dagli allievi granata nel 2009, ha allenato anche la Primavera e poi la prima squadra del Toro (2020) facendo la classica gavetta tra Frosinone, Pro Vercelli, Alessandria e adesso Como, dove era arrivato nel settembre 2022. Un'avventura che in questa stagione ha visto il Como veleggiare nella parte alta della classifica ma senza mai convincere del tutto le aspettative del club.

Così, con la squadra in sesta posizione e dopo giorni di riflessioni, è arrivata la comunicazione: "Ringraziamo Moreno Longo per il suo duro lavoro e la sua dedizione, soprattutto per aver gestito la squadra dopo un periodo difficile nella scorsa stagione. Vogliamo però intraprendere un nuovo percorso che speriamo possa regalare maggiori emozioni e divertimento ai tifosi del Como e non solo".

Motivazione per cui, da subito è stato contattato Fabregas e lanciato nel campionato cadetto quasi senza una reale esperienza sul campo. L'ex stella spagnola è arrivato in riva al Lago il 1° agosto 2022, ingaggiato a parametro zero, esordendo in maglia lariana poco dopo contro il Brescia. A fine stagione, l'ex campione del mondo classe '87, aveva annunciato l'addio al calcio giocato, restando però nell'organico del Como prendendo il ruolo di tecnico della Primavera. Incarico lasciato per guidare la prima squadra in Serie B. Ad interim, sulla carta ma confidando di trasmettere tutta la propria esperienza ai giocatori per restarci il più a lungo possibile.