Cesc Fabregas dice addio al calcio ma resta in Italia: vivrà la sua prima esperienza da allenatore Cesc Fabregas si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista classe 1987 che in questa ultima stagione calcistica abbiamo ammirato con la maglia del Como in Serie B, ha deciso di dire basta. Rimarrà in Italia per allenare la squadra Primavera dei lombardi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cesc Fabregas si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista classe 1987 che in questa ultima stagione calcistica abbiamo ammirato con la maglia del Como in Serie B, ha deciso di dire basta. Noto per i suoi successi nell'elite del calcio europeo tra successi coi club e con la Spagna, Fabregas è ricordato dal mondo intero per aver giocato nell'Arsenal per poi tornare al Barcellona dopo gli anni nella Masia prima di chiudere la carriera proprio in Italia, al Como.

Lo spagnolo ha anche giocato al Chelsea e al Monaco e nel suo lungo percorso vissuto in carriera ha vinto un Mondiale per Club e una Supercoppa Europea con il Barcellona mentre a Londra col Chelsea è riuscito a trionfare con la conquista della Premier per ben due volte più il successo in Europa League con Sarri in panchina. Fabregas ha però vinto soprattutto gli Europei per due volte nel 2008 e nel 2012 cin la Spagna conquistando con la sua Nazionale anche il Mondiale del 2010 in Sudafrica. Fabregas lascia dunque il calcio all'età di 36 anni dopo l'ultima annata al Como. L'Italia però non sarà solo l'ultima meta dello spagnolo da calciatore dato che resterà in Italia per vivere la sua prima esperienza da allenatore.

Fabregas infatti aveva già sposato il progetto Como la scorsa estate proprio con l'obiettivo di imparare al meglio il calcio italiano. Il club lombardo gli ha dato la possibilità di misurarsi comunque con un campionato difficile come la Serie B concluso alla fine con una salvezza tranquilla dopo un inizio difficile. E per questo Fabregas proseguirà il progetto anche se lontano dal rettangolo verde vivendo la prima esperienza assoluta da allenatore. Sarà infatti lui a guidare la squadra Primavera del Como che gli ha dato la possibilità di vivere questa nuova avventura che rappresenta l'autentico trampolino di lancio per la sua carriera. Il giocatore lo ha annunciato attraverso una nota ufficiale: "È con grande tristezza che è giunto il momento per me di appendere le scarpe da gioco al chiodo. Dai miei primi giorni al Barca, Arsenal, ancora Barca, Chelsea, Monaco e Como, ne farò tesoro. Dall'alzare la Coppa del Mondo, gli Europei, vincere tutto in Inghilterra e Spagna e quasi tutti i trofei europei, è stato un viaggio che non dimenticherò mai".

Leggi anche Italiano resta alla Fiorentina: il Napoli continua la ricerca del nuovo allenatore

A questo punto Fabregas spiega però che rimarrà nel calcio annunciando il suo nuovo impiego restando però sempre nel Como: "Ho anche imparato 3 lingue e sono diventato più compassionevole e più saggio durante i miei viaggi – aggiunge ancora – Ho vissuto esperienze a cui non avrei mai pensato in un milione di anni di avvicinarmi". A questo punto l'annuncio un po' a sorpresa: "Non è solo tristezza però, visto che ora oltrepasserò la linea bianca e comincerò ad allenare le squadre B e Primavera del Como 1907 – dice –Una società e un progetto di cui non potrei essere più entusiasta. Questa affascinante squadra di calcio ha conquistato il mio cuore dal primo minuto ed è venuta da me nel momento perfetto della mia carriera. Lo afferrerò con entrambe le mani. Quindi dopo 20 incredibili anni pieni di sacrifici, dedizione e gioia, è il momento di dire grazie e arrivederci al bellissimo gioco. Ho amato ogni minuto. Cesc".