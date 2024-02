La Salernitana valuta l’esonero di Pippo Inzaghi: i nomi degli allenatori in lizza per sostituirlo Pippo Inzaghi è ora a rischio esonero dopo la clamorosa sconfitta della Salernitana all’Arechi contro l’Empoli nello scontro salvezza. Un ko che fa sprofondare i granata sempre più ultimi. Due i nomi in cima alla lista di Sabatini, ma non si escludono sorprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Al triplice fischio di Salernitana-Empoli l'Arechi ha ricoperto di fischi la squadra granata e il suo allenatore, Pippo Inzaghi. Il tecnico piacentino è ritenuto il primo responsabile del crollo di Candreva e compagni che hanno buttato al vento il match ball salvezza contro l'Empoli di Davide Nicola. Il 3-1 maturato a Salerno mette in evidenza ulteriormente la stagione da incubo della squadra campana sempre più ultima a 13 punti a -5 dalla salvezza ma con tutte le pretendenti alla corsa per non retrocedere che hanno ancora una partita in meno.

La corsa andrebbe fatta ora su Cagliari, Verona e una tra Udinese e Sassuolo. Un'impresa più che difficile per una Salernitana che si ritrova a dover affrontare una lotta salvezza ancora più difficile di quella del 2021/2022 centrata dallo stesso Nicola. Al termine del primo tempo della sfida di ieri contro l'Empoli il presidente granata Danilo Iervolino aveva già lasciato lo stadio, palesemente contrariato da quanto visto nei primi 45 minuti. Il 3-1 finale dell'Empoli è stata poi la mazzata definitiva per dare il via al cambio della guardia in panchina.

Una notte di riflessione e verosimilmente tra oggi e domani potrebbe essere ufficializzato l'esonero di Pippo Inzaghi e l'inizio delle trattative per cercare il sostituto dell'allenatore ex Reggina. Due i nomi su tutti che iniziano a circolare nell'ambiente granata già dalla serata di ieri. Si tratta di Davide Ballardini e Leonardo Semplici. Il primo potrebbe essere ingaggiato essendo stato esonerato dalla Cremonese prima del 20 dicembre. Ma servirà uno sforzo economico e anche un contratto superiore a cinque mesi che potrebbe presentare sul tavolo lo stesso Iervolino.

Non si escludono colpi di coda come ad esempio quello di Marco Giampaolo o un’eventuale sorpresa che potrebbe arrivare proprio dalle intuizioni di Walter Sabatini. Lo stesso direttore generale granata, che dopo il suo ritorno a Salerno ha stabilito la quota salvezza al 5% promettendo ai tifosi che la squadra non retrocederà, ha affidato ai social il suo pensiero dopo la sconfitta contro l'Empoli. "È stata una sconfitta dolorosa che ci scaraventa nel baratro. Ma risaliremo, non avrò altro pensiero nei prossimi mesi e non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo, la salernitana è altro. Scusate".