La Salernitana convoca Dia, il caso è chiuso: ma nel suo contratto ci sarà una nuova clausola Dopo l’assenza durata tre partite Dia rientra tra i convocati di Paulo Sousa: contro l’Empoli ci sarà, ma la cessione potrebbe soltanto essere rimandata.

A cura di Ada Cotugno

Cala il sipario sul caso Boulaye Dia per la Salernitana: dopo oltre venti giorni di assenza l'attaccante è rientrato nella lista dei convocati di Paulo Sousa per la trasferta di Empoli e potrà essere utilizzato dai campani in questo turno infrasettimanale.

La sua presenza in panchina è già una notizia per il club che ha ricucito i rapporti con il giocatore. Sarà difficile vederlo in campo dal 1′, ma intanto Dia partirà verso la Toscana assieme al resto della squadra, mettendosi alle spalle tutto ciò che è accaduto all'inizio di questa stagione.

L'attaccante ha saltato le ultime tre partite di campionato e già si rincorrevano le voci di una possibile presa di posizione della società che lo aveva messo fuori rosa: tutto è cominciato dalla mancata cessione al Wolverhampton alla fine del calciomercato che ha creato crescente malumore nell'attaccante, espresso anche in campo durante la partita contro l'Udinese.

La risposta della Salernitana è arrivata immediata, con l'esclusione dai convocati per la sfida con il Lecce che aveva portato al massimo la tensione fra le parti. Il caso poi è continuato con il suo rientro in Italia dopo la sosta per le nazionali slittato di qualche giorno rispetto ai programmi iniziali.

Dia è ritornato al centro sportivo con un piccolo infortunio al bicipite femorale da smaltire e uno strappo ancora aperto con i campani. I primi segnali di distensione sono arrivati con la sua presenza in tribuna all'Arechi nella sconfitta per 3-0 contro il Torino e il caso è stato definitivamente chiuso con l'ultima lista dei convocati diramata da Sousa.

L'attaccante è a disposizione dell'allenatore e almeno per il momento gli allarmi sono cessati. Ma la situazione può riservare ancora qualche colpo di scena: secondo il Corriere dello Sport si starebbe lavorando per inserire nel suo contratto una clausola risolutoria da circa 20 milioni di euro, segnale che potrebbe portare alla cessione già nel mercato di gennaio.