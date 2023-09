Che fine ha fatto Dia e perché non è ancora rientrato alla Salernitana: lo hanno localizzato Boulaye Dia non è ancora rientrato alla Salernitana. Il club granata lo aspettava ieri per capire l’entità dell’infortunio col Senegal ma l’attaccante si trova in Francia.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Salernitana dovrà fare a meno di Boulaye Dia per un tempo ancora indefinito. Già perché dopo lo strappo con la società alla vigilia della gara di Lecce l'attaccante senegalese si è poi infortunato con la sua Nazionale. L'entità del problema fisico doveva essere valutata nella giornata di ieri quando il giocatore avrebbe dovuto fare ritorno a Salerno per sottoporsi ai controlli del caso. Un ritorno saltato invece dato che il giocatore non si è presentato in Campania rinviando il suo rientro a data da destinarsi.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ciò che è certo è il gelo creatosi tra Dia e la Salernitana poco prima della trasferta di Lecce. Il giocatore non fu convocato per scelta condivisa da allenatore e società dato che aveva mostrato comportamenti poco consoni dimostrando poca concentrazione nei confronti della partita. Dia era stato chiesto dal Wolverhampton nelle ultimissime ore di mercato ma la Salernitana aveva rifiuto il prestito con diritto di riscatto proposto dagli inglesi. "No" che ha indispettito il giocatore che in questo momento pare sia in Francia.

Dia in azione all’Olimpico contro la Roma nel 2–2 maturato dalla Salernitana contro i giallorossi.

Il giocatore ha fatto sapere alla società di avere problemi familiari in questo momento. Un qualcosa che gli ha impedito di fare ritorno a Salerno rinviando di fatto anche gli esami a cui si dovrà sottoporre per capire le cause del suo infortunio. Sicuramente a questo punto la vicenda diventa sempre più complicata e lo strappo con la società, che già l'aveva sanzionato con una multa, potrebbe diventare insanabile. Dia è precisamente a Lione e non è ancora chiaro quando farà realmente ritorno a Salerno.

La Salernitana, che aveva puntato fortemente su di lui l'estate scorsa sborsando 12 milioni per il riscatto dal Villarreal, si ritrova una situazione tra le mani che mai si sarebbe aspettata di dover affrontare. Il giocatore si sarebbe potuto liberare a fronte della clausola rescissoria da 25 milioni presente nel suo contratto ma che nessun club ha esercitato. La proposta del Wolverhampton che di fatto avrebbe preso il giocatore a zero lasciando la Salernitana con in mano un pugno di mosche, è stata vista come un affronto dal club granata.

Il primo gol di Dia stagionale è arrivato contro l’Udinese all’Arechi.

Il presidente Iervolino e il ds De Sanctis hanno fatto capire proprio questo al giocatore e al suo agente cercando di fargli capire le ragioni del rifiuto al trasferimento in Inghilterra. Evidentemente ci vorrà ancora del tempo per far ritornare Dia sui suoi passi. Nel frattempo Sousa dovrà affidarsi ai giocatori a disposizione. Per sostituire il senegalese il tecnico potrebbe puntare inizialmente ancora su Botheim nonostante le difficoltà riscontrate da prima punta. In alternativa ci sarebbe Cabral da utilizzare come falso nove oppure puntare tutto su Ikwuemesi che sembra essere l'ipotesi più giusta per quel ruolo in modo da non stravolgere completamente l'assetto tattico dei granata.