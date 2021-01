Finale di mercato turbolento in casa Roma che si è ritrovata a sorpresa a risolvere la grana legata a Edin Dzeko. La società, che ha provato senza fortuna a proporre all'Inter uno scambio con Sanchez, ha dimostrato di stare dalla parte del mister Fonseca nella querelle con il giocatore. Anche il futuro del tecnico però è inevitabilmente diventato oggetto di valutazioni. Non tanto per l'immediato, quanto per la prossima stagione, quando il suo posto potrebbe essere preso da uno tra Max Allegri e Maurizio Sarri.

Le ultime notizie in casa Roma riguardano anche la panchina. Sono due i nomi più caldi del momento per il post-Fonseca, e si tratta di due vecchie conoscenze del calcio italiano, reduci entrambi da un'avventura alla Juventus. Da una parte Massimiliano Allegri, alla sua seconda stagione di fila senza panchina dopo i tanti successi in bianconero, e dall'altra Maurizio Sarri esonerato al termine della scorsa stagione ma ancora sotto contratto con la Vecchia Signora fino al termine di questa annata.

Le preferenze della dirigenza capitolina per l'eredità di Fonseca al momento sono più verso Allegri, che già in passato è stato accostato con decisione alla panchina capitolina. A tal proposito si è diffusa anche la voce di un possibile incontro tra il general manager della Roma Pinto e l'allenatore in un albergo milanese. Una situazione smentita dai diretti interessati entrambi nel capoluogo lombardo e nella stessa struttura per motivi però diversi, come riportato da Il Messaggero, con il dirigente che avrebbe subito provveduto a tranquillizzare via telefono anche il mister portoghese.

Nello stesso albergo tra l'altro c'era anche l'agente di Sarri, per un triangolo di rumours che ha infiammato nelle ultime ore il valzer delle panchine. Al momento dunque il progetto Fonseca prosegue, con o senza Dzeko. Le cose poi potrebbero cambiare a fine stagione, o in caso di flop, anche ad annata in corso. In questo caso sarebbe più facile ingaggiare Allegri, visto che Sarri tra l'altro dovrebbe prima risolvere il suo legame con la Juventus.