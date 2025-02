La Roma non sbaglia, poker ad un Monza inconsistente: Ranieri aggancia il treno per un posto in Europa

video suggerito

La Roma batte 4-0 il Monza nel posticipo della 26ª giornata e aggancia il treno delle squadre in lotta per un posto in Europa nella prossima stagione: Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante firmano il poker all'Olimpico.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma di Claudio Ranieri continua la sua rincorsa verso un posto in Europa anche nella prossima stagione e non spreca la ghiotta occasione di portarsi a soli due punti dal sesto posto. Nel posticipo della 26ª giornata della Serie A 2024-2025 all'Olimpico infatti i giallorossi battono 4-0 il Monza, sempre più fanalino di coda, al termine di un match controllato dall'inizio alla fine e risolto già nel primo tempo dal gran gol di Alexis Saelemaekers e dal colpo di testa del centravanti di riserva Eldor Shomurodov (che ha messo così fine ad un digiuno in campionato che durava dallo scorso agosto) e chiuso nella ripresa dalla solita rasoiata di Angelino e dall'incornata finale di Cristante (anche per lui segna la fine di un digiuno che durava da settembre).

Una vittoria che arriva dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ottenuta nella doppia sfida con il Porto nel playoff e che di fatto conferma l'ottimo momento attraversato dalla formazione capitolina che allunga propria striscia di risultati utili consecutivi in campionato con la settima vittoria nelle ultime dieci gare giocate che insieme ai tre pareggi ottenuti in questo periodo (con Milan, Bologna e Napoli) la rendono la squadra ad aver ottenuto il maggior numero di punti di tutta la Serie A nelle ultime dieci giornate (tre in più del Napoli di Conte e della Juventus di Motta, quattro in più dell'Inter capolista).

Un successo che, al netto dei demeriti un Monza apparso troppo inconsistente per poter impensierire la retroguardia giallorossa, dà dunque grande morale alla Roma che si ritrova a vincere e convincere anche senza i suoi top player (Dybala, Pellegrini e Manu Koné partiti dalla panchina, Dovbyk ancora assente per infortunio) e con in campo quelle seconde linee che Claudio Ranieri sembra aver definitivamente rigenerato: da Cristante a Baldanzi e Shomurodov fino al ritrovato Soulé.