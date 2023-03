La Roma è eliminata dalla Champions femminile, Barcellona di un altro pianeta: finisce 5-1 La Roma è eliminata dalla Champions League femminile:le giallorosse di Alessandro Spugna sono state battute per 5-1 dal Barcellona. Troppo più forti le blaugrana.

A cura di Vito Lamorte

La Roma viene eliminata dalla Champions League femminile. Le giallorosse di Alessandro Spugna sono state battute per 5-1 dal Barcellona nel match valido per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Nella gara d'andata all'Olimpico le blaugrana avevano vinto di misura 1-0, grazie alla rete siglata da Paralluelo; ma nel return-match le ragazze di Giraldez hanno messo in mostra tutta loro superiorità chiudendo la pratica già nella prima frazione.

La sfida all'intervallo poteva già essere dichiarata conclusa perché le ragazze in maglia blaugrana sono state protagoniste di un prova di superiorità strepitosa sia sotto il profilo tecnico che fisico: la doppietta di Rolfo e la rete di Leon hanno spianato la strada alla qualificazione per le semifinali alle catalane. Nella ripresa sono arrivate anche le marcature di Oshoala e Guijarro prima del ‘gol della bandiera' di Serturini per le giallorosse.

Troppa evidente la differenza fra le due squadre fin dalle prime battute e anche nel finale, dopo tanti cambi e gli avvicendamenti in campo, il Barcellona ha continuato a dominare e a tenere il pallone mentre la Roma ha sofferto come mai era successo in questa stagione.

Il Barcellona si conferma tra le formazioni più forti d'Europa mentre la Roma, che chiude così la prima stagione europea ai quarti di finale della Women's Champions League, deve ancora crescere per raggiungere i livelli delle squadre top del continente.

Il tabellino di Barcellona-Roma

RETI: 11′ e 45′ Rolfo, 33′ Leon, 46′ Oshoala, 53′ Guijarro, 58′ Serturini.

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Bronze, Paredes, Mapi Leon (74′ Fernandez), Rolfo; Bonmatì, Walsh (66′ Engen), Guijarro; Graham Hansen, Oshoala (66′ Ferreira), Paralluelo (66′ Vilamala). Allenatore: Giraldez.

ROMA (4-4-2): Ceasar; Bartoli (55′ Di Guglielmo), Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Losada (46′ Greggi), Haavi (54′ Glionna); Giacinti (74′ Kramzar), Andressa Alves (78′ Ciccotti). Allenatore: Spugna.

ARBITRO: Hussein (GER).