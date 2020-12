La Roma di Paulo Fonseca ha chiuso il 2020 con una vittoria in casa che l'ha consacrata al terzo posto della Serie A ma c'è un primato che può rendere ancora più orgogliosa la società giallorossa: la Magica è l'unico club in Europa ad aver mandato in gol 20 giocatori diversi durante lungo tutto l'arco dell'anno solare 2020. Nessuna squadra in Europa, tra i cinque principali campionati europei, è riuscita in questa impresa tranne i giallorossi. Un primato importante che fa capire come tutti i calciatori a disposizione di Fonseca vengano tenuti in considerazione e ogni volta che vengono chiamati in causa riescono a dare i loro contributo.

La classifica marcatori della Roma del 2020 vede Edin Dzeko con 16 gol sul trono giallorosso dei marcatori, precedendo Henrikh Mkhitaryan con 14 e Jordan Veretout con 13. A seguire ci sono Kalinic con 5, Pedro a 4, Perotti a 3, Kolarov, Pellegrini, Peres, Under, Zaniolo a 2. Con una sola realizzazione troviamo Diawara, Fazio, Kumbulla, Kluivert, Mancini, Borja Mayoral, Perez, Smalling e Spinazzola. Da segnalare i gol siglati in Europa League di Ibanez, Calafiori e Milanese ma questi tre calciatori non sono andati a segno in campionato. Ci sono calciatori arrivati nell'ultimo mercato e altri che sono andati via ma questi dati fanno capire come la squadra di Fonseca mette tutti nella possibilità di trovare la via del gol. Da mettere in risalto come ci siamo molti centrocampisti partecipi nella fase realizzativa e i numeri di questo inizio stagione sono sotto gli occhi di tutti.

In questa speciale classifica, alle spalle della formazione di Paulo Fonseca, ci sono l'Inter di Antonio Conte con 19 giocatori diversi in gol nel 2020, alla pari di Betis Siviglia e Chelsea. Subito dopo c'è la Sampdoria di Claudio Ranieri con 18 calciatori diversi in gol e si tratta di una vera e propria sorpresa. A riportare questi dati è Opta.