La Roma di Paulo Fonseca vola. I giallorossi hanno battuto il Torino nell'ultimo match della dodicesima giornata di Serie A 2020/2021 e si sono portati al terzo posto a pari con la Juventus. La squadra della Capitale la scorsa estate era stata molto criticata a causa dei risultati arrivati dopo il lockdown e per l'eliminazione contro il Siviglia in Europa League all'inizio di agosto ma l'inizio della nuova stagione ha portato una nuova vita per la Roma 2.0 di Fonseca.

Il tecnico portoghese aveva già modificato l'assetto tattico della sua squadra la scorsa estate passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: 24 punti in 12 partita, 27 gol fatti e 17 subiti. A risaltare sono i numeri che provengono dai calciatori che occupano la zona centrale del campo e stanno dando un contributo importante in termini di gol.

Il centrocampo della Roma è il reparto che ha contribuito per la maggiore a questa mutazione della squadra giallorossa e se a questo ci aggiungiamo i 16 gol realizzati si capisce ancora di più l'importanza degli uomini che Fonseca ha in mezzo al rettangolo verde. Oltre a Henrikh Mkhitaryan, che ieri sera ha realizzato il suo settimo gol in campionato (miglior marcatore della Roma stagionale con 8 reti); c'è da mettere in risalto anche la vena realizzativa di Jordan Veretout (6 reti) e le due marcature di Lorenzo Pellegrini, che insieme a Leonardo Spinazzola è al secondo posto dei migliori assist-man giallorossi (3) con Pedro. Anche questa speciale classifica è guidata dall'armeno ex Arsenal, vero uomo squadra della Roma.

Le rotazioni che Fonseca sta effettuando in mezzo al campo stando dando ottimi risultati e da Gonzalo Villar a Rick Karsdorp, passando per Bruno Peres, Amadou Diawara e Bryan Cristante (impiegato anche come centrale di difesa); le prestazioni sono state sempre molto positive. Questo senza l'assenza di Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere un'arma in più da schierare sulla linea dei trequartisti e gli consentirebbe anche altre variabili tattiche grazie alla sua forza fisica e alla sua duttilità sul tutto il fronte offensivo. La Roma sta dimostrando di avere qualità tecniche e fisiche per restare agganciata al gruppo di testa e lottare fino alla fine per traguardi importanti.