La Roma senza faticare troppo batte il Torino scavalca Napoli e Sassuolo e aggancia la Juventus al terzo posto. Fonseca, nonostante un lieve sbandamento finale può essere molto soddisfatto. I giallorossi hanno vinto per 3-1 grazie ai gol di Mkhitaryan, Veretout e Lorenzo Pellegrini. Al Toro non è bastato il solito gol del ‘Gallo' Belotti. I granata hanno giocato quasi tutta la partita in 10 a causa dell'espulsione di Singo.

Rosso a Singo, gol di Mkhitaryan

Giampaolo mette fuori una serie di titolari, conferma la difesa a tre e punta tutto su Belotti, mentre a sorpresa nella Roma non c'è Pedro dall'inizio, in avanti Pellegrini, mentre dietro torna Mancini. L'avvio è a ritmi blandi. Il Torino non si mette paura e prova a fare la partita ma un paio di volte si fa sorprendere e il giovane Singo in meno di un quarto d'ora viene ammonito due volte. Toro in 10 e per la Roma si mette in discesa. Il vantaggio numerico produce un predominio territoriale per i giallorossi che passano con il solito Mkhitaryan che chiude una bella azione iniziata dal pimpante Spinazzola. L'armeno calcia al volo e non lascia spazio a Milinkovic-Savic. Il Torino sembra voler difendere la sconfitta di misura per giocarsela nella ripresa, ma allo scadere Bremer stende Dzeko, è rigore. Veretout è impeccabile, 2-0.

Solito gol di Belotti

Nella ripresa segna pure Lorenzo Pellegrini che con un tiro potente dall'interno dell'area di rigore trafigge Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista della Lazio. La partita sembra praticamente finita con il 3-0. Ma il Toro ha un impeto, Edera centra la traversa con un bolide, poi ci prova Lyanco prima del gol di Belotti, 9° centro per il ‘Gallo'. Giampaolo manda in campo pure Bonazzoli che dopo pochi secondi con un tiro al volo mette i brividi a Lopez. Il furore dei granata dura poco, la Roma si rimette a gestire e chiude il match con tre gol e tre punti. E soprattutto con l'aggancio al 3° posto alla Juventus.