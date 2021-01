La classifica ufficiale di Serie A vede in questo momento sempre il Milan al comando seguito da Inter, Roma e Juventus con Atalanta e Napoli a seguire. Praticamente le prime 6 squadre del massimo campionato italiano racchiuse in soli 9 punti rappresentano uno dei punti a favore del nostro torneo che dopo diversi anni è diventato finalmente competitivo. Merito del cammino dei rossoneri dal post lockdown ad oggi, ma anche e soprattutto della rivoluzione Juve che ha inevitabilmente creato scompensi nel normale percorso vincente dei bianconeri. Tra queste c'è anche l'Atalanta capace di sovvertire negli ultimi anni ogni pronostico confermandosi anche in questa annate tra le big italiane.

Ciò che balza agli occhi però è sicuramente il rendimento di queste 6 squadre negli scontri diretti tra di loro. A fare scalpore è soprattutto la Roma che non è mai riuscita a vincere una di questi sfide subendo un numero di gol a doppia cifra. Meglio ha fatto proprio il Milan che si conferma una delle squadre più in forma della nostra Serie A nonostante il ko subito contro la Juventus in casa pochi giorni fa. Bene il Napoli, che così come i bianconeri di Pirlo, ha subito soltanto 4 gol negli scontri contro le big.

La classifica degli scontri diretti in Serie A

La capolista Milan ha giocato contro Inter, Roma, Napoli e Juventus. All'appello manca solo l'Atalanta da affrontare nell'ultimo match del girone d'andata e ovviamente all'ultima di ritorno. In queste 4 sfide i rossoneri hanno totalizzato 7 punti vincendo contro i nerazzurri e la squadra di Gattuso, pareggiando però contro la Roma più il ko contro Cristiano Ronaldo e compagni. Per un totale di 7 punti, 9 gol fatti e 8 subiti. Al secondo posto troviamo il Napoli che ha totalizzato la bellezza di 6 punti in 3 gare. Manca infatti ancora la sfida contro la Juventus (da recuperare). Gli azzurri hanno vinto contro l'Atalanta e la Roma perdendo poi con Milan e Inter. Per un totale di 5 gol fatti e 4 subiti che fanno degli azzurri una delle migliori difese in Serie A.

Sul podio si piazzano invece Inter, Juventus e Atalanta con 5 punti. I nerazzurri di Conte hanno totalizzato questo punteggio in virtù della vittoria contro il Napoli e dei due pareggi contro Atalanta e Roma. I gol realizzati non sono tantissimi, solo 5, stesso numero per quanto riguarda le reti subite. La Juventus invece può comunque contare sul fatto di non aver ancora affrontato Napoli e Inter e per questo gli scontri diretti dei bianconeri, fino a questo momento, sono solo 3. Vittoria contro il Milan e pareggi contro Roma e Atalanta per un totale di 6 gol fatti e solo 4 subiti.

A sorprendere è invece l'Atalanta, non tanto per i punti totali, di fatto gli stessi di Inter e Juventus, quanto per i gol realizzati che sono 7. Sicuramente a fare la differenza sono i 4 gol rifilati alla Roma più gli altri spartiti nelle sfide contro Juventus (2) e Inter (1), per un totale di 1 vittoria, contro i giallorossi, 2 pareggi nelle sfide di Torino e contro l'Inter e una sconfitta, pesante, a Napoli. A fare la differenza, in negativo, è la Roma. I giallorossi sono ultimi negli scontri diretti con soli 3 punti: 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 gare con ben 8 gol realizzati e addirittura 15 reti subite. Pesano sulla squadra di Fonseca i 4 gol presi a Bergamo e Napoli più i 3 subiti all'Olimpico contro la Juventus e i 3 di ‘San Siro' nel match contro la squadra di Pioli.

La classifica dettagliata