video suggerito

La rissa censurata alla fine del derby Roma-Lazio parte sempre da Dybala e Guendouzi: cosa è successo I giocatori di Roma e Lazio protagonisti di una rissa dopo il fischio finale del derby che è stata censurata da DAZN. Scatenati Dybala e Paredes da una parte e Guendouzi e Luca Pellegrini dall’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

I derby tra Roma e Lazio raramente finiscono con il triplice fischio. Anche in occasione dell'ultimo confronto in Serie A, dopo la conclusione della partita che ha sancito il successo di misura della squadra di De Rossi premiata dal gol di Mancini (protagonista poi di festeggiamenti fuori luogo con una bandiera della Lazio con un topo), ecco che si è scatenato il parapiglia in campo con un principio di rissa prontamente censurato dalle telecamere di DAZN. Cosa è successo, e quali giocatori di Roma e Lazio sono entrati in rotta di collisione? Tutto è partito ancora una volta da Guendouzi e Dybala.

Cosa è successo dopo la fine di Roma-Lazio, rissa in campo

Il centrocampista francese e quello argentino già durante il derby si erano affrontati. Dybala in particolare per rispondere alle provocazioni dell'avversario gli ha mostrato uno dei suoi parastichi con l'immagine della Coppa del Mondo, vinta dall'Argentina proprio superando in finale la nazionale transalpina. Al termine della sfida Guendouzi stazionava proprio dalle parti della panchina della Roma, che è schizzata in campo per festeggiare la vittoria. Proprio Dybala ha iniziato a correre in direzione del centrocampista della Lazio per esultargli in faccia.

Ovviamente molti degli altri giocatori in campo non sono rimasti a guardare. Luca Pellegrini ha preso le parti del suo compagno ed è andato faccia a faccia con Paredes che dal canto suo, si era unito a Dybala urlando la sua felicità ancora in faccia a Guendouzi. Quest'ultimo si è ritrovato a confrontarsi in maniera decisa con diversi avversari, e anche con Daniele De Rossi, che ha provato dal canto suo a riportare la situazione alla normalità. Momenti concitati insomma sulla scia delle provocazioni precedenti da una parte e dall'altra con tanto di contatti fisici e intervento di altri giocatori e addetti ai lavori ad evitare il peggio.

Leggi anche De Rossi vince il suo primo derby di Roma da allenatore: il gol di Mancini stende la Lazio

Dybala corre in campo per esultare in faccia a Guendouzi

Perché DAZN ha censurato le immagini della rissa nel finale del derby di Roma

Il tutto è sfuggito volontariamente alle telecamere di DAZN. L'emittente infatti ha preferito staccare sulle scene del caos tra i giocatori di Roma e Lazio, in quei momenti di tensione, e allargare le immagini, soffermandosi anche su altre inquadrature. Una scelta editoriale legata alla volontà di non dare risalto a scene che nulla hanno a che fare con lo sport. Non è la prima volta che questo accade in stagione, visto che già in Lazio-Milan era successo lo stesso.

Perché Guendouzi è stato preso di mira dai giocatori della Roma

Una sorta di resa dei conti quella del derby di Serie A per vendicarsi di vecchie ruggini relative alla sfida di Coppa Italia, in cui a vincere fu la Lazio. In quell'occasione ancora una volta fu Guendouzi protagonista, con delle provocazioni nei confronti di Belotti, e di Azmoun quest'ultimo espulso. Un conto aperto, che si è chiuso (per ora) ieri sull'asse Argentina-Francia.