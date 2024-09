video suggerito

La rinascita di Thauvin nell'Udinese di Runjaic: la Francia di Deschamps pronta a convocarlo dopo anni Florian Thauvin è la grande sorpresa dell'Udinese in questo inizio di stagione. L'attaccante francese è rinato calcisticamente sotto la guida di Runjaic tanto da guadagnarsi l'ingresso nei pre-convocati della Francia. Deschamps e il suo staff l'hanno notato e potrebbero concedergli una chance dopo 5 anni d'assenza in Nazionale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Se non fosse stato per la spettacolare parata di Svilar durante la sfida dell'Olimpico tra Roma e Udinese il bottino totale dei gol di Florian Thauvin da inizio stagione sarebbe stato ancora più alto. Ma tanto basta per attirare l'attenzione di Didier Deschamps che da Ct della Francia ha notato immediatamente la rinascita dell'attaccante francese. Thauvin è stato ancora una volta uno dei migliori in campo contro i giallorossi confermando l'ottimo stato fisico e mentale certificato dagli attuali 3 gol più un assist che ne fanno uno degli attaccanti più in forma in Serie A.

Secondo quanto scrive L'Equipe, le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del Ct francese e del suo staff che lo hanno pre-convocato per le prossime partite della Nazionale contro Israele (10 ottobre) e Belgio (14 ottobre) nella Nations League. L'ultima partita di Thauvin (31 anni) con i Blues risale all'11 giugno 2019 ad Andorra. È la prima volta che viene preconvocato dal suo ritorno in Europa e dal suo approdo a Udine nel mercato di gennaio 2023. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal club friulano che per la prima volta dal 2011 ha anche toccato la vetta della classifica.

L'esultanza di Thauvin dopo il gol messo a segno contro il Parma al Tardini.

La carriera di Thauvin e la sua rinascita a Udine

Thauvin sta mostrando nuovamente quei colpi fenomenali ammirati negli anni passati quando vestiva le maglie di Bastia, Marsiglia e Newcastle dove si è distinto al meglio fino a guadagnarsi anche la convocazione per i Mondiali di Russia 2018 poi vinti dalla stessa Francia. La sua parentesi più grande proprio con l'OM, squadra con cui è riuscito a mettere a segno 86 gol e 61 assist in 281 presenze. Poi il suo approdo in Messico al Tigres con Gignac. Esperienza non proprio positiva dal 2021 al 2023 chiusa poi proprio dopo aver ricevuto la proposta dall'Udinese.

Il suo ritorno in Europa è stato altalenante. Nella passata stagione Thauvin ha messo a segno solo 5 gol in 29 presenze, contrariamente a quanto stiamo invece vedendo in questa stagione con le attuali tre marcature nella squadra di Runjaic in cinque partite. Leader dei friulani, Thauvin ha riconosciuto come sia tornato in uno stato di forma ottimale: "Sì, sto lavorando tutti i giorni per aiutare la squadra e voglio tornare al mio livello – ha spiegato subito dopo la partita contro il Parma -. Adesso sono al mio miglior livello e devo continuare così".