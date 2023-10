La reazione di Osimhen alle parole di De Laurentiis sul rinnovo: è incredulo, l’accordo si allontana Le dichiarazioni del presidente De Laurentiis hanno lasciato Osimhen a bocca aperta: la reazione del giocatore e del suo agente è stata immediata.

A cura di Ada Cotugno

Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono arrivate forti e chiare alle orecchie di Victor Osimhen. Nel suo incontro con la stampa il patron partenopeo ha toccato anche il dolente tasto del rinnovo di contratto dell'attaccante, una storia che va avanti da diversi mesi tra pochi alti e tanti bassi, senza mai arrivare alla sua naturale conclusione.

"Io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla", ha raccontato il presidente scaricando tutto sul nigeriano e la sua reazione non si è fatta attendere. Secondo quanto riporta Il Mattino Osimhen non ha preso bene le esternazioni di De Laurentiis e nemmeno il suo agente, reduce proprio da un incontro con la dirigenza azzurra: la risposta dell'attaccante è stata immediata e potrebbe scatenare un terremoto per il prossimo calciomercato.

Entrambe le parti credono di essere nel giusto, con il Napoli che ha da sempre aperto al rinnovo e il giocatore e il suo agente che invece hanno posto le condizioni per la firma. E tutti si aspettano un passo in avanti della controparte per poter risolvere la situazione. Ma al momento un punto di incontro sembra essere distante anni luce: il clima non è sicuramente sereno e anche il futuro di Osimhen, incredulo per le frasi pronunciate sul suo conto, è più in bilico che mai dopo le ultime parole del presidente.

Inoltre il periodo non è dei più semplici, visto che l'attaccante è alle prese con l'ennesimo infortunio trovato con la sua Nigeria, una situazione che si è ripetuta più volte durante la sosta per le nazionali. Non sarà quindi il campo a parlare per lui, o almeno si dovrà attendere. Intanto anche per il suo agente le acque sono più agitate che mai e non è scontato che l'attaccante onori il suo contratto fino alla fine. La scadenza è fissata per il 2025, il rinnovo non è più all'orizzonte e la prossima estate potrebbe rappresentare quella della definitiva separazione.