Ha fatto molto discutere il rigore concesso al Barcellona nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La decisione sul contatto Kurzawa-De Jong del direttore di gara Kuipers, ha scatenato l'immediata reazione del grande assente del match Neymar. Il brasiliano ha postato sui social un messaggio perentorio per definire la scelta arbitrale, provvedendo poi a rimuovere il tutto.

Il calcio di rigore concesso al Barcellona per il contatto Kurzawa-De Jong, ha sollevato la perplessità di Neymar. L'attaccante brasiliano dei transalpini, attesissimo ex del match ma assente a causa di un infortunio, subito dopo l'episodio ha cinguettato sul suo profilo Twitter ufficiale. "Questo rigore è uno scherzo" ha postato il brasiliano, per criticare dunque la decisione del direttore di gara. Dopo aver visto i replay dell'azione, O'Ney è tornato sui suoi passi rimuovendo il contenuto. Non contento poi poco ha postato un altro messaggio "Gol Porraa", che potrebbe essere tradotto come "gol di m…a", quando il suo amico ed ex compagno Messi non ha sbagliato dal dischetto.

In realtà, sull'episodio del rigore probabilmente Neymar è stato tradito dai primi replay dell'episodio da moviola. Infatti inizialmente De Jong sembrava caduto da solo e non per le conseguenze di un contatto con l'avversario. E invece le immagini dell'azione provenienti da un'altra angolazione hanno evidenziato il tocco tra il ginocchio destro di Kurzawa e la caviglia destra di De Jong che poi sbilanciato è caduto poco più avanti. Decisione giusta dunque quella di assegnare il penalty con buona pace di Neymar, che probabilmente accortosi dell'errore ha provveduto subito a cancellare il tweet.