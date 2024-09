video suggerito

La reazione di mamma Veronique dopo le parole di Thiago Motta su Rabiot: "Non c'è bisogno di farlo" Mamma Veronique risponde a distanza a Thiago Motta dopo le parole del tecnico della Juventus sul possibile ritorno di Adrien Rabiot in bianconero. La reazione della mamma-agente del giocatore è netta: "Non c'era bisogno di chiudere la porta".

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrien Rabiot non tornerà alla Juventus dopo la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2024. Il centrocampista francese non ha di fatto accettato la proposta dei bianconeri con un ingaggio sicuramente importante. Rabiot e sua mamma Veronique – che cura i suoi interessi – hanno deciso infatti di proseguire altrove lontano dal club bianconero. Al momento però il centrocampista è ancora senza squadra e figura tra gli svincolati di lusso del calcio europeo. Proprio del possibile ingaggio di Rabiot tra i giocatori svincolati da parte della Juventus se n'è parlato nella conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Empoli-Juve.

Il tecnico bianconero a domanda precisa di un giornalista però è stato netto: "Non mi ha chiamato, mi piace come ragazzo e come giocatore ma ha preso una strada diversa e gli auguro felicità nel trovare una squadra dove poter esprimere il suo talento". L'allenatore, che aveva condiviso lo spogliatoio del PSG con Rabiot, di fatto conferma quanto detto in estate quando la Juventus si rifiutò di proporre al giocatore una nuova proposta di contratto chiudendogli le porte una seconda volta. Contattata da l'Equipe, mamma Veronique reagisce subito alle parole di Motta.

Thiago Motta durante la conferenza stampa.

“Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione – ha spiegato mamma Veronique telefonicamente contatta dal quotidiano francese -. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità". Il futuro di Adrien Rabiot si deciderà nei prossimi giorni anche se tutti i campionati importanti in Europa hanno praticamente chiuso il proprio mercato.

Il futuro di Rabiot: la prossima squadra si potrebbe decidere nelle prossime settimane

C'è tempo fino a metà dicembre per capire se qualche squadra vorrà puntare sul giocatore francese accettando le richieste del giocatore e di mamma Veronique che sicuramente sono molto alte. Rabiot in questo momento ha anche perso la Nazionale data la non convocazione da parte di Deschamps per le ultime partite giocate dalla Francia in Nations League. Per Rabiot nelle ultime ore si era parlato molto anche di Arsenal che potrebbe anche pensare di ingaggiarlo, specie dopo l'infortunio di Martin Odegaard in Nazionale.