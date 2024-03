La reazione di Lautaro contro Costacurta: “Poco decisivo in Europa? Dimentica il gol al Milan” Le parole dell’argentino risuonano durante la pausa per le nazionali. Il “toro” toglie un sassolino dalla scarpa e lo rilancia al mittente: “Non è vero che non ho giocato bene in partite importanti… lo ha dimenticato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botta e risposta tra Lautaro Martinez e Billy Costacurta.

Il calcio di rigore fallito contro l'Atletico Madrid è una ferita ancora aperta. Brucia e fa male, anche se hai la pelle da "toro". Lautaro Martinez quella sequenza ce l'ha ancora davanti agli occhi: voleva piazzarla lì dove le mani grandi di Oblak non sarebbero mai arrivate, sparò alle stelle il tiro assieme alle speranze dell'Inter di passare ai quarti di Champions. Che botta.

L'argentino fissò il dischetto e la zolla che aveva calpestato, fu un gesto istintivo perché nemmeno lui riusciva a spiegarsi come aveva fatto a sbagliare. E cercò la causa di quella ciabattata nel terreno malconcio, nell'erba logora per il calpestio. Gli crollò il mondo addosso. E dopo fu anche peggio, per il senso di colpa, per l'amarezza e per le critiche. Una in particolare gli ha fatto più male anche se l'attaccante sa che certe cose fanno parte del gioco.

Le parole di Billy Costacurta a Sky Sport le ha legate al dito, proprio non le ha digerite. Gli ronzano in testa anche adesso che, a distanza di un paio di settimane da allora, a campionato fermo, in Argentina gli rivolgono le obiezioni che rimbalzano dall'Italia. Una su tutte: la presunta incapacità di essere veramente decisivo nelle gare che contano, quando serve la giocata del campione che fa la differenza e dà una spallata all'avversario.

Leggi anche Il Cholo Simeone non guarda il rigore decisivo di Lautaro: poi tempo e spazio si fermano per lui

Secondo l'ex difensore del Milan a Lautaro manca (ancora) una freddezza del genere. "Da lui mi aspettavo di più – disse a corredo dell'eliminazione dalla Coppa – ma anche ai Mondiali non aveva fatto bene. Per questo ho il sospetto che, forse, non sia riuscito a dare il massimo in determinate circostanze nonostante le sue qualità". Finita? No, la chiosa fu come strofinare grani di sale sulla pelle, Costacurta fece espresso riferimento alla mentalità che è (forse) un gradino sotto il livello top.

A TyC Sports il calciatore dell'Inter ha replicato affondando la stoccata: "Non è vero, come ha detto Costacurta, che non ho giocato bene in partite importanti. Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club… quello deve averlo dimenticato".

Tocco e ritocco, c'è ancora dell'altro che Lautaro tira fuori. Lascia che le sue parole sibilino nell'aria come punta della spada. "Lo invito anche a rivedere quel gol. E non solo quello, ma anche moltissime altre partite".